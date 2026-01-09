靈鷲山普仁獎馬祖頒獎 12生命小勇士獲表揚

靈鷲山普仁獎連江區頒獎典禮，得獎學生與各級長官合影留念。（連江縣教育處提供）

靈鷲山普仁獎全台17區獲獎名單陸續揭曉，位於離島馬祖的普仁獎連江區頒獎典禮今天（9日）在南竿鄉仁愛國小舉行，表揚來自南竿鄉、北竿鄉、莒光鄉與東引鄉的12名學生。12名學子面對生命逆境考驗永不放棄、在艱難中仍選擇善良的生命故事，讓現場來賓感動。

普仁獎由佛教團體靈鷲山開山住持心道法師於2003年創立，秉持「關心、愛心、慈悲心」服務社會的生命關懷理念，鼓勵身處困境卻仍堅守品德、勇敢迎向生命挑戰的孩子。23年來，普仁獎已累計獎勵1萬3134名學生，許多曾被照亮的孩子，在成長後也成為照亮他人的力量，形成善循環。

連江區今年有12名學生獲獎，包括仁愛國小陳可梵、符蘊尹，塘岐國小王子羽、陳彩葳，中正國小葉亮，敬恆國中小陳晴禎、劉明翰、陳凌肴，東引國中小趙恩瑩、柯懿禧，中正國中小林容安，中山國中陳彩綺。

今天一早，國境之北的馬祖只有攝氏8度低溫，由靈鷲山慈善基金會主辦，連江縣政府教育處、仁愛國小協辦的頒獎典禮，會場冠蓋雲集。包括副縣長陳冠人、前連江縣長楊綏生、連江縣教育處處長王禮民、馬祖高中校長謝崇耀、中山國中校長蕭建福、中正國中小校長林元忠、東引國中小校長鄭子駿、敬恆國中小校長陳其俊、仁愛國小校長陳君業、東莒國小校長劉碧雲、塘岐國小校長陳功德、仁愛國小家長會長陳聲傑等，見證學子的榮耀。

陳冠人致詞說，他讚歎12位得獎孩子在生活中展現的努力、韌性與堅持，還有面對挑戰的毅力，是馬祖學生的典範，期盼將這份愛的力量堅持下去，並影響身邊所有人。

獲推薦入圍全國普仁獎的陳彩綺，上台分享得獎感言。她說，成長過程中，成績不特別亮眼，但挫折時總能感受到家人、師長與朋友的溫柔陪伴與鼓勵，正因被善意包圍，期許自己把這份溫暖傳遞出去。

