冷氣團強襲！玉山降雪「凍」人 步道冰封僅2人登頂

冷氣團強襲！玉山今天又出現降雪，高山區一片冰封、景象「凍」人，玉山國家公園管理處表示，主峰降雪，位在主峰前風口路段更有厚厚積雪，由於步道濕滑，在排雲山莊的31名山友，僅有2名外籍山友登頂，呼籲要有冰斧、冰爪、頭盔「雪地三寶」與雪攀經驗才能上山，以維登山安全。

玉管處表示，玉山主峰今從凌晨下雪一直下到上午7點多，玉山氣象站可見積雪，但在排雲山莊天氣陰天，僅廣場有結冰、未有下雪。

玉管處說，雖然排雲沒下雪，不過從山莊到主峰的步道都有殘雪積冰，主峰風口碎石坡路段更有厚厚冰雪，步道濕滑不易行走，上山必須要有冰爪等雪地裝備，甚至山友還要結繩確保，才能通過濕滑路段，以致今天在排雲的31名山友，僅有芬蘭、韓國的2名山友登頂，其餘不是待在排雲，就是出發走到一半就折返，提醒山友玉山正值雪季管制期間，務必要有雪地裝備與雪攀經驗才能上山。

玉山主峰下雪，主峰前風口碎石坡路段出現厚厚冰雪，高山區呈現一片冰封狀態。（玉管處提供）

玉山主峰下雪，高山區呈現一片冰封，景象「凍」人。（玉管處提供）

