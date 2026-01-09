進口牡蠣偽冒國產 漁業署：近2年採樣共查獲16件

漁業署強調，目前農業部已要求國產牡蠣養殖戶進行溯源納管，並已於2024年10月將販運商納入溯源管理，市面上已具有產銷履歷或生產追溯條碼（QR Code）的牡蠣產品。（漁業署提供）

國產牡蠣鮮美、氣味佳，是國人最喜愛的市井小吃！農業部漁業署表示，自2023年12月起至2025年12月，共進行114件市售牡蠣採樣，鑑定結果有16件為境外牡蠣，目前有3件偵結，分別處以新台幣20萬元、10萬元罰金及處有期徒刑4個月。

漁業署指出，台灣牡蠣產地集中在雲嘉南、彰化、澎湖、金門，因味道鮮甜容易料理，市面常有不肖業者以進口牡蠣混充「東石蚵」或「台南蚵」牟利，為此，農業部已成立「牡蠣養殖輔導工作團隊」，跨部合作透過牡蠣產地鑑別技術，執行市場稽核牡蠣產地工作，避免不肖業者以國外低價牡蠣混充國產牡蠣販售高價牟利。

漁業署指出，農業部水產試驗所2023年開發且經衛福部審議公告的「牡蠣多重元素」與「物種鑑別」方法，能判別國產牡蠣及境外牡蠣，因此自2023年12月起至2025年12月，共進行114件市售牡蠣採樣，16件標示國產牡蠣但鑑定後卻是境外牡蠣，均已移送檢調單位偵辦；漁業署也會協同各地方政府加強抽查，確保消費者權益。

漁業署說明，「牡蠣養殖輔導工作團隊」除查緝混充外，也從養殖技術、設備管理、加工安全及市場行銷等4面向，進行提升剖牡蠣場域衛生保鮮設備、改善友善工作環境及優化包裝貼標設備等工作。

漁業署強調，目前農業部已要求國產牡蠣養殖戶進行溯源納管，並已於2024年10月將販運商納入溯源管理，市面上已具有產銷履歷或生產追溯條碼（QR Code）的牡蠣產品。

