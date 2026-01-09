為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    屏東蜜棗「親民價」上市! 氣溫驟降果皮更薄、口感更脆甜

    2026/01/09 16:12 記者羅欣貞／屏東報導
    屏縣蜜棗評鑑常勝軍王明章（左）、林桂美（右）夫婦，種出宛如青蘋果般的蜜棗。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣高樹、鹽埔鄉等屏北鄉鎮是蜜棗重要產地，近來冷氣團來襲，氣溫驟降及日夜溫差大影響，蜜棗果皮更薄、口感更脆甜。今年因產量回穩，價格更親民，縣府鼓勵消費者多支持，自用送禮兩相宜。

    屏東縣蜜棗產季每年落在12月至隔年3月，總種植面積約528公頃，年產量9373公噸，主要產地為高樹鄉328公頃、鹽埔鄉109公頃、里港鄉54公頃。

    屏縣蜜棗評鑑常勝軍高樹果農王明章、林桂美夫婦，近日開始採收台農13號雪麗，A級果果形碩大可達4、5兩，外表翠綠，乍看像青蘋果，吃起來則是多汁爽脆像水梨，甜度可達14度以上。

    「去年產量減3成，今年因著果期無颱風、沒有雨水，產量恢復正常」，王明章說明，目前看來，今年價格比去年更親民，正是品嚐最佳時機。除了雪麗品種，他也栽培高雄12號珍愛、高雄11號珍蜜，珍愛預計農曆年前採收，年後市場主打口感爆漿的珍蜜，品種一一銜接供應整季，滿足市場需求。

    屏東縣府農業處表示，蜜棗去年受颱風、梅雨等氣候因素產量減少，今年屏縣蜜棗產量相較去年應可增加兩成以上，現階段屏東蜜棗產區陸續開園，進入採收期，農民有作疏果等栽培管理，目前採收以大顆規格5兩以上為主。

    屏東縣府也說，整體看來，今年蜜棗產地價目前初步落在6公斤裝每箱900至1000元左右；去年為每箱1500至2000元左右。批發市場價格方面，去年約每公斤96.4元，今年目前每公斤約92.3元。其實屏縣今年蜜棗及蓮霧產量、品質都不錯，已進入採收時期，各家產地農會及社場，不論是國內訂購或是預購外銷日本的禮盒均已開跑，自用送禮兩相宜。

    屏縣蜜棗園結實累累，陸續開園採收，品嚐正當時。（記者羅欣貞攝）

    今年蜜棗產量回穩。（記者羅欣貞攝）

    種蜜棗10餘年的王明章說，種蜜棗要像顧小孩一樣細心觀察。（記者羅欣貞攝）

