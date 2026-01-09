熱愛建築 土庫商工王儷靜特殊選才上台大土木系

土庫鎮長陳特凱前往學校張貼紅榜及頒發獎勵金給王儷靜。（土庫商工提供）

115學年度大學辦理特殊選才招生放榜，國立土庫商工傳捷報，建築科3年級學生王儷靜錄取台灣大學土木工程學系，這也是土商連續2年錄取台大土木系，消息傳出，地方與有榮焉，今（9）日前往學校張貼紅榜祝賀。王儷靜說，未來想成為一名優秀的建築師，貢獻所學。

王儷靜的舅公也是土商建築科畢業，現為開業建築師，在舅公的啟發下，儷靜從小就對建築有興趣，國中畢業選擇當舅公的學妹，學業成績一直保持在校排前5名，並積極參與校內外各項競賽，包括全國工科技藝競賽、雲科大全國模板組建競賽、正修科大木橋載重創意競賽等都優異表現。

王儷靜說，進入土商那年，學姊吳怡萱錄取台大土木系，當時她也以進入台大為目標，去年學長廖威源也錄取台大，她對自己更有信心，配合學校老師的指導朝自己目標前進。

導師吳靜怡表示，儷靜學習態度積極主動，上課認真，很自律朝目標努力，遇困難一定找方法解決，做事也很負責，班上擔任重要幹部，協助處理班級事務，錄取台大實至名歸，師長也一致看好她未來在台大的學習表現與發展潛力。

土庫商工校長吳星宏指出，4年內學校有3名學生錄取台大，對高職是非常難得的成就，這也展現技職教育透過扎實的專業技能訓練，結合完善的升學輔導機制，加上學生明確的目標設定與堅持，一樣能培育出在頂尖學府發光發熱的人才。

土庫商工校長吳星宏與學校師長及同學慶賀王儷靜圓夢錄取台大土木系。（土庫商工提供）

