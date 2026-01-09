為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    名師齊聚六腳鄉揮毫送春聯 傳承藝文營造春節氛圍

    2026/01/09 15:58 記者林宜樟／嘉義報導
    書法老師揮毫。（記者林宜樟攝）

    書法老師揮毫。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣六腳鄉公所為傳承民俗節慶及書畫文化，營造過新年熱鬧氛圍，今天舉辦名師揮毫春聯及年畫贈送活動，讓家家戶戶貼春聯歡喜過好年。

    「嘉義縣六腳鄉馬年名師揮毫落紙雲煙」今天在六腳鄉公所登場，年畫黃宇立老師、李鳳秋老師、歐玲吟老師、蔡育宸老師、夏縈棋老師及書法吳仁懋老師、蔡寬仁老師、張素妙老師、王雅棋老師、李榮進老師、余龍輝老師、黃基津老師等現場揮毫，立委蔡易餘助理陳主明也一同揮毫，免費贈送現場鄉民春聯。

    六腳鄉長黃鉦凱表示，新的一年即將到來，每戶人家都會進行大掃除來送舊迎新，今年邀請年畫及書法老師來揮毫寫春聯，免費贈送給鄉民，並準備250幅春聯發送給各村里民，讓鄉民開開心心過好年。

    現場來賓、鄉親挑選自己喜歡的春聯、年畫，請書法家、書畫家製作特別春聯過新年，主持人安子杰帶動氣氛，吳美蓮、黃英彰老師古箏演奏及北辰太極拳協會洪妙秋教練團隊帶來太極拳表演，相當精采。

    鄉親領取名師作品。（記者林宜樟攝）

    鄉親領取名師作品。（記者林宜樟攝）

    立委蔡易餘助理陳主明是書法好手。（記者林宜樟攝）

    立委蔡易餘助理陳主明是書法好手。（記者林宜樟攝）

    六腳鄉公所邀請年畫、書法及音樂家齊聚。（記者林宜樟攝）

    六腳鄉公所邀請年畫、書法及音樂家齊聚。（記者林宜樟攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播