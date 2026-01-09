名師齊聚六腳鄉揮毫送春聯 傳承藝文營造春節氛圍

書法老師揮毫。（記者林宜樟攝）

嘉義縣六腳鄉公所為傳承民俗節慶及書畫文化，營造過新年熱鬧氛圍，今天舉辦名師揮毫春聯及年畫贈送活動，讓家家戶戶貼春聯歡喜過好年。

「嘉義縣六腳鄉馬年名師揮毫落紙雲煙」今天在六腳鄉公所登場，年畫黃宇立老師、李鳳秋老師、歐玲吟老師、蔡育宸老師、夏縈棋老師及書法吳仁懋老師、蔡寬仁老師、張素妙老師、王雅棋老師、李榮進老師、余龍輝老師、黃基津老師等現場揮毫，立委蔡易餘助理陳主明也一同揮毫，免費贈送現場鄉民春聯。

六腳鄉長黃鉦凱表示，新的一年即將到來，每戶人家都會進行大掃除來送舊迎新，今年邀請年畫及書法老師來揮毫寫春聯，免費贈送給鄉民，並準備250幅春聯發送給各村里民，讓鄉民開開心心過好年。

現場來賓、鄉親挑選自己喜歡的春聯、年畫，請書法家、書畫家製作特別春聯過新年，主持人安子杰帶動氣氛，吳美蓮、黃英彰老師古箏演奏及北辰太極拳協會洪妙秋教練團隊帶來太極拳表演，相當精采。

鄉親領取名師作品。（記者林宜樟攝）

立委蔡易餘助理陳主明是書法好手。（記者林宜樟攝）

六腳鄉公所邀請年畫、書法及音樂家齊聚。（記者林宜樟攝）

