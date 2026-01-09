南投「松嶺之星」雲中之塔絕美照曝 1/12舉行招商說明會

南投「松嶺之星」觀景塔坐落於八卦山台地，近日四周雲霧繚繞，景緻優美如仙境。（南投縣政府提供）

南投縣政府斥資約5.5億元在名間鄉松柏嶺興建的「松嶺之星」觀景塔，預計3月完工，4月辦理驗收，採OT（營運營轉模式）促參案方式營運，並於促參程序完成招商簽約後提供業者6個月裝修期，預計年底營運，縣府12日上午將於國際會議廳舉辦招商說明會，歡迎有意願投資人踴躍參與。

南投縣政府觀光處指出，松嶺之星觀景塔坐落於八卦山台地，靠近國內玄天上帝總壇受天宮，屬南投縣觀光七大軸線中的八卦山休閒軸，規劃建置主要目的，是希望打造一處極具特色的遊憩公園及新地標，近日即拍到觀景塔四周雲霧繚繞的絕美畫面，彷彿是飄浮於雲中之塔。

觀光處表示，目前台灣好行八卦山線已通車，方便遊客由台中高鐵站轉乘到達松柏嶺，後續也將發展觀景塔園區智慧景區計畫，納入周邊景點、餐飲、住宿、賣店、體驗活動等服務資訊，整合售票或預約機制，完善地區旅客服務。

觀光處強調，盼藉由導入民間機構的創意經營與服務專業，協同為松柏嶺地區引入新活力，發揮區位旅遊價值，達到帶動觀光產業蓬勃發展與提升地方物產銷售目標。

南投「松嶺之星」觀景塔，預計年底開放營運。（南投縣縣政府提供）

南投「松嶺之星」觀景塔，可遠眺中、彰、投3縣市景觀。（南投縣政府提供）

南投「松嶺之星」觀景塔設有大型LED球體屏幕，可播放影像、動畫與字幕。（南投縣政府提供）

