韓國「THE NORTH FACE」13款羽絨衣驚傳造假！官方認了道歉退款

韓國公正交易委員會（FTC）於近日宣布，THE NORTH FACE （北臉） 在部分羽絨衣產品中存在虛假廣告與標示違規行為。（取自THE NORTH FACE官方臉書）

韓國公正交易委員會（FTC）於近日宣布，THE NORTH FACE （北臉） 在部分羽絨衣產品中存在虛假廣告與標示違規行為，依法下達糾正命令並課處5億韓元的罰鍰（約新台幣1080萬元）。 Youngone Outdoor 目前已經公開致歉，承諾全額退款。據了解，THE NORTH FACE 是韓國市佔率第1的戶外品牌。

綜合韓媒報導，根據FTC的調查，Youngone Outdoor在2024年至2025年間，於其官方網頁及電商平台銷售的13款熱門羽絨衣產品中，存在嚴重誤導消費者的標示行為。其中包括填充物重量與事實不符、蓬鬆度標示誇大、羽絨比例違規等，其中產品標籤上註明羽絨與羽毛比例，被查出與實物不符，實際含絨量低於標示，損害了消費者的權益。《韓聯社》指出，其中一款商品標示80%的鵝絨與20%的羽毛，結果使用的是再生鴨絨。

請繼續往下閱讀...

公正交易委員會指出，THE NORTH FACE 作為國內市佔率第一的戶外品牌，其產品標示對消費者的購買決策具有重大影響。此次針對填充物含量及性能的虛假廣告行為，已違反《標示廣告公正化法》。

對此， Youngone Outdoor 道歉表示：「對填充物成分比例的錯誤訊息要負重大責任，尤其對那些信任並購買我們產品的顧客感到失望，我們深表歉意。」並表示會對所有買到標示錯誤商品的顧客提供專屬的全額退款管道。不過他們也解釋，並非故意欺瞞消費者，而是商品生產製程中的誤差及標示作業疏失所致，未來會加強監控製作流程。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法