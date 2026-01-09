用一份祝福傳遞幸福 竹市慢飛兒誠實商店推年節禮盒

新竹市愛恆社會福利基金會將慢飛兒生產及包裝的年節禮盒，放到北門市場的誠實商店，並與市府合作，邀企業及市民買年節禮盒，除有最佳伴手禮，還能做公益傳遞愛心。（記者洪美秀攝）

農曆年節將近，新竹市愛恆社會福利基金會今天在北門市場的慢飛兒誠實商店舉辦「用一份祝福，傳遞愛與幸福」年節義賣宣傳，副市長邱臣遠出席，與慢飛兒一同繫上祝福，為年節禮盒注入滿滿心意，不管是咖啡禮盒或有橄生活禮盒，還是護手霜禮盒，都是城市最佳最暖心的伴手禮。

去年10月啟用的北門市場是北區市民採買年貨的新場域，其中有為慢飛兒開設的公益誠實商店，此次也與市府產發處及社會處和勞青處合作推出年節禮盒，愛恆社福基金會董事長戴耀賽表示，年節送禮除送上心意，還可實際支持慢飛兒學習工作技能、培養自立能力，而基金會準備的義賣禮盒很多元，皆由慢飛兒實際參與生產、製作與包裝，包含愛恆樂活農場栽培香草的「慢行花語禮盒」、與友善廠商合作推出的素食「有橄生活禮盒」、秉持公平貿易精神的「慢飛兒咖啡禮盒」，以及道地台產的高級「梨山華崗茶禮盒」等產品，可搭配健康食品、咖啡、茶品與生活用品，滿足企業贈禮與個人送禮需求。

副市長邱臣遠說，每份禮盒都承載著慢飛兒努力學習與翻轉人生的期待，期盼透過年節送禮，讓更多市民看見慢飛兒的能力與價值，歡迎社會大眾以實際行動支持，讓助人的幸福持續在城市中流動。

戴耀賽也提到，設在北門市場的誠實商店自設立以來，採放置商品自動投錢的結帳方式，開設以來，每個月有2萬多元收入，基金會每週會派人來補貨，加上北門市場委外業者協助裝設監視器畫面，讓誠實商店得以正常營運。

