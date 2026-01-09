為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    用一份祝福傳遞幸福 竹市慢飛兒誠實商店推年節禮盒

    2026/01/09 15:54 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市愛恆社會福利基金會將慢飛兒生產及包裝的年節禮盒，放到北門市場的誠實商店，並與市府合作，邀企業及市民買年節禮盒，除有最佳伴手禮，還能做公益傳遞愛心。（記者洪美秀攝）

    新竹市愛恆社會福利基金會將慢飛兒生產及包裝的年節禮盒，放到北門市場的誠實商店，並與市府合作，邀企業及市民買年節禮盒，除有最佳伴手禮，還能做公益傳遞愛心。（記者洪美秀攝）

    農曆年節將近，新竹市愛恆社會福利基金會今天在北門市場的慢飛兒誠實商店舉辦「用一份祝福，傳遞愛與幸福」年節義賣宣傳，副市長邱臣遠出席，與慢飛兒一同繫上祝福，為年節禮盒注入滿滿心意，不管是咖啡禮盒或有橄生活禮盒，還是護手霜禮盒，都是城市最佳最暖心的伴手禮。

    去年10月啟用的北門市場是北區市民採買年貨的新場域，其中有為慢飛兒開設的公益誠實商店，此次也與市府產發處及社會處和勞青處合作推出年節禮盒，愛恆社福基金會董事長戴耀賽表示，年節送禮除送上心意，還可實際支持慢飛兒學習工作技能、培養自立能力，而基金會準備的義賣禮盒很多元，皆由慢飛兒實際參與生產、製作與包裝，包含愛恆樂活農場栽培香草的「慢行花語禮盒」、與友善廠商合作推出的素食「有橄生活禮盒」、秉持公平貿易精神的「慢飛兒咖啡禮盒」，以及道地台產的高級「梨山華崗茶禮盒」等產品，可搭配健康食品、咖啡、茶品與生活用品，滿足企業贈禮與個人送禮需求。

    副市長邱臣遠說，每份禮盒都承載著慢飛兒努力學習與翻轉人生的期待，期盼透過年節送禮，讓更多市民看見慢飛兒的能力與價值，歡迎社會大眾以實際行動支持，讓助人的幸福持續在城市中流動。

    戴耀賽也提到，設在北門市場的誠實商店自設立以來，採放置商品自動投錢的結帳方式，開設以來，每個月有2萬多元收入，基金會每週會派人來補貨，加上北門市場委外業者協助裝設監視器畫面，讓誠實商店得以正常營運。

    新竹市愛恆社會福利基金會將慢飛兒生產及包裝的年節禮盒，放到北門市場的誠實商店，並與市府合作，邀企業及市民買年節禮盒，除有最佳伴手禮，還能做公益傳遞愛心。（記者洪美秀攝）

    新竹市愛恆社會福利基金會將慢飛兒生產及包裝的年節禮盒，放到北門市場的誠實商店，並與市府合作，邀企業及市民買年節禮盒，除有最佳伴手禮，還能做公益傳遞愛心。（記者洪美秀攝）

    新竹市愛恆社會福利基金會將慢飛兒生產及包裝的年節禮盒，放到北門市場的誠實商店，並與市府合作，邀企業及市民買年節禮盒，除有最佳伴手禮，還能做公益傳遞愛心。（記者洪美秀攝）

    新竹市愛恆社會福利基金會將慢飛兒生產及包裝的年節禮盒，放到北門市場的誠實商店，並與市府合作，邀企業及市民買年節禮盒，除有最佳伴手禮，還能做公益傳遞愛心。（記者洪美秀攝）

    新竹市愛恆社會福利基金會將慢飛兒生產及包裝的年節禮盒，放到北門市場的誠實商店，並與市府合作，邀企業及市民買年節禮盒，除有最佳伴手禮，還能做公益傳遞愛心。（記者洪美秀攝）

    新竹市愛恆社會福利基金會將慢飛兒生產及包裝的年節禮盒，放到北門市場的誠實商店，並與市府合作，邀企業及市民買年節禮盒，除有最佳伴手禮，還能做公益傳遞愛心。（記者洪美秀攝）

    新竹市愛恆社會福利基金會將慢飛兒生產及包裝的年節禮盒，放到北門市場的誠實商店，並與市府合作，邀企業及市民買年節禮盒，除有最佳伴手禮，還能做公益傳遞愛心。（記者洪美秀攝）

    新竹市愛恆社會福利基金會將慢飛兒生產及包裝的年節禮盒，放到北門市場的誠實商店，並與市府合作，邀企業及市民買年節禮盒，除有最佳伴手禮，還能做公益傳遞愛心。（記者洪美秀攝）

    新竹市愛恆社會福利基金會將慢飛兒生產及包裝的年節禮盒，放到北門市場的誠實商店，並與市府合作，邀企業及市民買年節禮盒，除有最佳伴手禮，還能做公益傳遞愛心。（記者洪美秀攝）

    新竹市愛恆社會福利基金會將慢飛兒生產及包裝的年節禮盒，放到北門市場的誠實商店，並與市府合作，邀企業及市民買年節禮盒，除有最佳伴手禮，還能做公益傳遞愛心。（記者洪美秀攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播