台南巨無霸「黃金」綠鬣蜥長期逍遙法外 終於被捕了！

這隻巨無霸綠鬣蜥，體色偏金黃色，長期逍遙法外，終於被捕。（鳥友謝其良提供）

台南鳥友謝其良去年在永康祥合公園發現1隻巨無霸的綠鬣蜥，體色偏金黃色，經常攀爬到高大的桉樹上曬日光浴，躲避獵捕，南市委外廠商多次獵捕未果，讓牠一直「逍遙法外」。今年初終於傳來好消息，南市農業森保科調派神射手出動獵槍，終於將牠逮捕歸案，經測量體長達1公尺多。

鳥友謝其良說，這金黃色的綠鬣蜥，十分巨大，去年一直棲息在祥合公園，而且通常都攀爬上高大桉樹上曬日光浴，由於距離地面有一大段距離，獵捕人員並不易捕捉，其他出現在公園的綠鬣蜥都被抓了，唯獨這一隻逍遙法外。他每次到公園觀察記錄野鳥時，都會看到牠。但這幾天突然不見了，原來是是被逮捕歸案了。

南市農業局森保科長朱健明表示，這隻綠鬣蜥長約1公尺多，新年過後，經民眾通報，調派人員持獵槍前往捕捉，終於順利將打下來。另外，也捕獲另一隻顏色較暗的綠鬣蜥，也約有1公尺長。

朱健明表示，台南市去年共移除綠鬣蜥2萬6820隻，比去年增加1倍多。目前出現在公園的綠鬣蜥，因擔心嚇到民眾，因此都列為捕捉重點，只要民眾通報馬上會派人前往捕捉。民眾如果發現牠們的蹤影，可撥打綠鬣蜥通報電話：0989100919、0912354463，只要接獲通報會立刻派員處理。

這隻體色偏金黃色的綠鬣蜥與另一隻偏黑的綠鬣蜥一起被捕獲。（南市農業局提供）

南市農業森保科調派神射手出動獵槍，終於捕獲祥合公園特大號的綠鬣蜥。（南市農業局提供）

這隻巨無霸綠鬣蜥先前一直躲在高樹上，逃避獵人捕捉。（鳥友謝其良提供）

