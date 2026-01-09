基隆捷運SB18站 25連棟空橋打造產業新聚落

基隆市政府今天（9日）舉辦「第四次產業聯合座談」，基隆市長謝國樑分享北五堵開發願景。（圖為基隆市政府提供）

基隆市政府今天（9日）舉辦「第四次產業聯合座談」，基隆市長謝國樑分享北五堵開發願景說，未來基隆捷運SB18站（北五堵站）將推動「基隆智慧科技園區」計畫，借鏡台北信義計畫區，透過空橋將17處街廓、25棟建築物串連起來，打造產業新聚落。

謝國樑向出席的企業代表說明，基隆捷運從汐止進基隆第一站-北五堵站的周邊，未來有計畫將25連棟的建物會以空橋連結，類似台北市信義區，現在南港也正在做這樣的規劃，這是未來招商引資非常重要計畫。

此外，謝國樑還針對基隆捷運五堵SB18車站開發案說明指出，市府計畫利用空中廊道串聯約25棟建築物，在設計階段就提前將建物與人行系統整合；為了帶動產業升級，市府積極評估引進AI資料數據中心，希望透過強大的算力支持，吸引科技服務業進駐。

中華民國工業區廠商聯合總會副總會長魏雅庵指出，產業最需要的並非一次性的政策，而是穩定、可持續的溝通機制。他肯定基隆市政府透過產業對談平台，讓政策資訊能即時傳達，也讓企業的實際困境被理解與回應，有助於加速行政流程、降低投資不確定性。

基隆市工業會理事長林青、大武崙產業園區廠商協進會理事長陳麗香及六堵科技園區廠商協進會理事長吳宗寶亦分別表示，市府主動傾聽產業聲音，並透過跨局處協調協助企業解決設廠、用地及行政程序等問題，對提升產業信心與投資意願具有實質助益。

