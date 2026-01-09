台南龍崎空山祭開展2週逾16000人次參觀 票房本週末可望破150萬元

台南龍崎空山祭開展2週，已有逾1萬6千人次參觀，票房本週末可望突破150萬元。（記者劉婉君攝）

台南「龍崎光節：空山祭」邁入第7屆，去年12月25日開展以來，截至昨（8）日，觀展人次已達1萬6335人，票房有望在本週末突破150萬元。

龍崎空山祭今年調整為每週四至週日開展，希望透過1週僅4天的展期，在兼顧觀展品質之外，也讓山林保有休息空間，維持在地居民原有的生活步調。近日雖然受到冷氣團影響，氣溫驟降，仍有不少民眾前往參觀。

請繼續往下閱讀...

除了靜態展覽，虎形山公園泡茶區也將於18、25日、2月13、14日推出4場限定夜間演出。從結合科技聲光的電子實驗演出、充滿島嶼律動的派對現場，到集結校園與獨立樂團的青春舞台，以及情人節夜晚的溫柔療癒音樂，讓山林夜色展現不同樣貌。

為了方便民眾前往，龍崎文衡殿至虎形山會場每日有接駁服務，另外也推出限定1月10日、24日、2月14日、28日（皆為週六）發車的關廟線接駁專車，班次為下午5時、6時、7時，民眾可於關廟山西宮站（京城銀行關廟分行前公車站牌）及關廟轉運站搭乘接駁車前往空山祭，希望藉由交通動線串聯龍崎與關廟，讓民眾順道探索在地的人文風景與特色。

台南龍崎空山祭開展2週，已有逾1萬6千人次參觀，票房本週末可望突破150萬元。（記者劉婉君攝）

台南龍崎空山祭開展2週，已有逾1萬6千人次參觀，票房本週末可望突破150萬元。（記者劉婉君攝）

台南龍崎空山祭開展2週，已有逾1萬6千人次參觀，票房本週末可望突破150萬元。（記者劉婉君攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法