為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南龍崎空山祭開展2週逾16000人次參觀 票房本週末可望破150萬元

    2026/01/09 15:23 記者劉婉君／台南報導
    台南龍崎空山祭開展2週，已有逾1萬6千人次參觀，票房本週末可望突破150萬元。（記者劉婉君攝）

    台南龍崎空山祭開展2週，已有逾1萬6千人次參觀，票房本週末可望突破150萬元。（記者劉婉君攝）

    台南「龍崎光節：空山祭」邁入第7屆，去年12月25日開展以來，截至昨（8）日，觀展人次已達1萬6335人，票房有望在本週末突破150萬元。

    龍崎空山祭今年調整為每週四至週日開展，希望透過1週僅4天的展期，在兼顧觀展品質之外，也讓山林保有休息空間，維持在地居民原有的生活步調。近日雖然受到冷氣團影響，氣溫驟降，仍有不少民眾前往參觀。

    除了靜態展覽，虎形山公園泡茶區也將於18、25日、2月13、14日推出4場限定夜間演出。從結合科技聲光的電子實驗演出、充滿島嶼律動的派對現場，到集結校園與獨立樂團的青春舞台，以及情人節夜晚的溫柔療癒音樂，讓山林夜色展現不同樣貌。

    為了方便民眾前往，龍崎文衡殿至虎形山會場每日有接駁服務，另外也推出限定1月10日、24日、2月14日、28日（皆為週六）發車的關廟線接駁專車，班次為下午5時、6時、7時，民眾可於關廟山西宮站（京城銀行關廟分行前公車站牌）及關廟轉運站搭乘接駁車前往空山祭，希望藉由交通動線串聯龍崎與關廟，讓民眾順道探索在地的人文風景與特色。

    台南龍崎空山祭開展2週，已有逾1萬6千人次參觀，票房本週末可望突破150萬元。（記者劉婉君攝）

    台南龍崎空山祭開展2週，已有逾1萬6千人次參觀，票房本週末可望突破150萬元。（記者劉婉君攝）

    台南龍崎空山祭開展2週，已有逾1萬6千人次參觀，票房本週末可望突破150萬元。（記者劉婉君攝）

    台南龍崎空山祭開展2週，已有逾1萬6千人次參觀，票房本週末可望突破150萬元。（記者劉婉君攝）

    台南龍崎空山祭開展2週，已有逾1萬6千人次參觀，票房本週末可望突破150萬元。（記者劉婉君攝）

    台南龍崎空山祭開展2週，已有逾1萬6千人次參觀，票房本週末可望突破150萬元。（記者劉婉君攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播