東北角冬季限定 「海中黑金」紫菜正當時

生長於潮間帶礁岩間的紫菜，每年約11月至隔年2月為主要採收期，因色澤深沉、風味濃郁，被譽為「海中黑金」。（記者羅國嘉攝）

冬季東北季風帶來涼意，也為東北角海岸孕育出限定海味。生長於潮間帶礁岩間的紫菜，每年約11月至隔年2月為主要採收期，因色澤深沉、風味濃郁，被譽為「海中黑金」，是漁村冬季最具代表性的珍饈食材。新北市漁業及漁港事業管理處表示，不論入湯或快炒，都能呈現自然鮮甜，另下海前需詳加觀察海象，並穿著防滑裝備確保安全。

漁業及漁港事業管理處指出，紫菜屬紅藻門紫菜屬，東北角海域長期受強勁浪潮與季風影響，使紫菜在嚴峻環境中生長，質地柔韌、口感滑嫩，深受在地漁民與老饕喜愛，是冬季不可錯過的限定海味。

每逢採收季，貢寮沿岸的海男海女依循潮汐節奏，在退潮時進入礁岩密布的潮間帶採集。漁民陳振益表示，紫菜多附著於礁石表面，浪花拍打越猛烈，生長狀況越好，但同時也增加採收風險，下海前需詳加觀察海象並穿著防滑裝備。採集時，漁民以自製刮具或徒手小心摘取，避免破壞紫菜結構，採收後再細心清除泥沙與雜質，確保料理品質。

在料理應用上，福隆富士海鮮老闆娘楊晴惠分享，紫菜不論入湯或快炒，都能呈現自然鮮甜。以大骨慢熬湯底，加入紫菜、蒜香、雞蛋與當季吻仔魚，即可煮成清甜溫潤的紫菜吻仔魚湯；或以蒜頭爆香後快炒紫菜，簡單調味便能展現濃郁海味，展現漁村飲食文化的樸實風貌。

漁業處表示，東北角海域擁有得天獨厚的地理條件，冬季除紫菜外，貢寮鮑也正值盛產期，邀請民眾把握產季走訪漁村，品嚐現採海味、欣賞海岸景致，感受專屬於冬季的東北角海味旅程。

民眾採紫菜。（記者羅國嘉攝）

海男收穫新鮮紫菜。（記者羅國嘉攝）

