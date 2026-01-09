高雄推模範公車駕駛長選拔 投票可抽咖啡機

高雄推模範公車駕駛長選拔活動，投票支持優秀公車駕駛。（記者黃良傑攝）

雖然中央總預算仍在卡關，恐影響高市TPASS經費，但市府仍不停止相關TPASS的活動與運作，在公車部分，即日起至115年3月8日止，推出「公車禮貌新運動-微笑上路，禮貌同行」115年模範公車駕駛長選拔活動，參與活動民眾就有機會抽中市值7990元nespresso咖啡機等大獎。

交通局今（9）日表示，自TPASS上路以來，公車已成為民眾重要的通勤選擇之一，為促進民眾與駕駛長間友善互動，並給予駕駛長正面肯定與鼓勵，即日起推出模範公車駕駛長選拔活動，民眾可利用「高雄iBus+公車動態APP」查詢目前的公車路線，並在「今日搭乘評價」中對辛勤的駕駛長投票鼓勵。

交通局長張淑娟說，為鼓勵公車駕駛長提供更貼心、細緻的乘車服務及更高品質的乘車環境，交通局持續舉辦模範公車駕駛長選拔活動，每年都獲得市民朋友與駕駛長熱烈正向回饋，新的一年開始，也期盼市民朋友能為每天堅守崗位、用心服務的駕駛長投下神聖一票，您的支持與鼓勵將成為公車駕駛長持續努力的動力。

交通局表示，民眾搭乘公車時，透過「高雄iBus+公車動態APP」點選「公車動態」查詢目前搭乘公車路線，再點選左側公車圖案「今日搭乘評價」，填妥資料即完成投票（抽獎資格限搭乘公車當日有效），一天能投票2次。

凡投票民眾有機會抽中價值7990元的nespresso咖啡機，還有限定版高雄公車曬娃包，以及各式商品禮券等多項好禮。

模範公車駕駛長得票數統計最高前14名駕駛長，可獲得模範公車駕駛長獎盃、獎狀與6000元獎金，另選出前20名入圍的模範公車駕駛長也可獲得獎狀與1500元獎金。

除了投票選出最優秀的公車駕駛長外，為提升民眾對乘車禮儀的認識與熟悉度，交通局將於臉書官方粉絲專頁推出「公車禮貌新運動｜大家來找碴」系列活動，邀請民眾於115年1月12日至3月8日在活動貼文下方留言回答「正確的禮貌行為」，就有機會抽中TPASS高雄市區通勤月票及商品禮券，歡迎民眾踴躍參與。

高雄推模範公車駕駛長選拔活動，投票支持優秀公車駕駛，交通局提供活動獎品。（高市交通局提供）

