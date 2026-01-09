2026永續高雄青創賽1/12起徵件 青年局：總獎金223萬元

2026「永續高雄：青年創業挑戰賽」將於1/12啟動徵件。（青年局提供）

2026永續高雄青創賽將從1/12起徵件，高市青年局指出，分為新創企業與新創團隊等兩組、總獎金223萬元，歡迎青年與新創團隊參賽。

為培育新創團隊投入智慧科技與永續創新創業，高市青年局、日月光投控及財團法人日月光環保永續基金會，1/12啟動2026永續高雄:青年創業挑戰賽徵件。

青年局說明，本屆競賽聚焦淨零永續發展、數位科技應用兩大主軸，並依創業發展階段區分為「新創企業組」與「新創團隊組」；其中新創企業組冠軍可獲100萬元，總獎金高達223萬元。

青年局長林楷軒表示，高雄正處於淨零轉型與數位轉型的雙軸轉型關鍵期，特別需要青年世代用創意結合科技與永續來解題，並提出可執行的商業模式。

這次競賽不只是發獎金，更透過系統化輔導與資源對接，讓優秀提案不只是紙上談兵，而是能實質落地接軌市場的實踐方案，為高雄建構更強韌的新創生態圈。

獎勵方面，今年競賽總獎金達223萬元，為全台地方政府主辦創業競賽獎金規模最高，其中「新創企業組」冠軍可獲100萬元獎金，「新創團隊組」特優也可獲15萬元資金。

入圍決賽團隊除可接受專業導師輔導，還將參與商業模式優化與Pitch實戰培訓，並規劃辦理資金媒合，協助團隊鏈結國內外創投資源，優秀隊伍有機會前往海外參與國際展會。

競賽自1/12起開放報名，受理至4/8晚間11時59分止，高雄實體說明會將在1/21於高雄亞灣新創園舉辦，台北說明會2/5在台北方舟舉辦，相關資訊可至官網。

2025「永續高雄：青年創業挑戰賽」獲獎團隊「蓋婭智壤科技」以具體行動投入淨零永續發展，展現青年創業團隊的執行力與市場潛力，圖為2025年活動紀錄照。（青年局提供）

永續高雄青年創業挑戰賽以比賽即育成為核心精神，圖為2025年資金媒合活動畫面。（青年局提供）

