連鎖早餐攜手霹靂布袋戲為獨老募年菜 屏縣估1600人受惠

連鎖早餐攜手霹靂布袋戲，支持華山基金會服務獨居長輩，活動今開跑。（記者羅欣貞攝）

歲末年終，獨居長輩更需要社會的關懷，知名連鎖早餐品牌攜手霹靂布袋戲，即日起推出 「公益霹靂餐包」募集年菜行動，民眾只要點一份套餐，華山基金會就會獲贈一份早餐的勸募經費，再由華山志工將年菜送達長輩手中，屏縣預計有1600位獨居長者受惠。

台灣連鎖早餐品牌此次與本土經典文化IP「霹靂布袋戲 PILIGILI」合作推出的 「公益霹靂餐包」，每組售價250元，內容包含Ring堡早餐兌換券、及加贈限量霹靂聯名馬克杯，今（1月9日）起至2月28日，推出限量1000組，每售出一組，華山基金會獲贈一份早餐的勸募經費，用來服務獨居長輩。

配合活動開跑，華山基金會屏東愛心天使站服務的長輩現身動手製作漢堡，籲請各界用愛串聯力量，吃早餐就能做公益，讓在全台的弱勢老人們感受到愛與關懷，為寒冬注入暖流。屏東縣預計將有1600位長輩受惠。

早餐品牌業者邱明正表示，企業的責任不僅在於提供優質產品，更應成為社會溫度的一部分，多年來品牌持續以「早餐公益」為核心，關注弱勢族群基本飲食需求，今年透過與霹靂布袋戲合作，結合台灣在地文化與公益行動，希望企業社會責任不只是企業內部指標，而是能被消費者實際參與、共同完成的行動。活動詳情可至晨間廚房門市、官網與APP查詢。

公益霹靂套餐組。 （記者羅欣貞攝）

