    國姓咖啡節1/24登場 串聯冬季限定採果體驗

    2026/01/09 14:49 記者張協昇／南投報導
    南投縣政府8日召開記者會，宣布國姓咖啡節1月24日登場。（記者張協昇攝）

    南投國姓鄉是國內知名咖啡產地，邁入第11屆的國姓咖啡節，將於1月24、25日於「橋聳雲天綠雕園區」舉行，結合在地精品咖啡、客庄文化與食農教育採果體驗，活動期間參與集點與購物滿額，即有機會抽中iPhone17及黃金等獎品。

    縣府及國姓鄉公所今（8日）在縣府大廳舉行「2026南投國姓咖啡節—橋見咖啡香，客庄好食光」活動記者會，縣府參議陳瑞慶及國姓鄉長邱美玲等人邀請全國民眾一起來飄散著濃濃咖啡香的國姓鄉品嚐好咖啡，感受客庄好風情。

    今年國姓咖啡節活動，除有精品咖啡與農特產品展售，安排在地農民親自沖煮，呈現產地直送的精品風味外，也規劃「小小咖啡農」課程，讓孩子認識咖啡從種子到飲品的過程，並舉行冬季限定農遊，帶領遊客深入農園，體驗採摘當地蜜棗與草莓，感受產季豐碩的喜悅，每日限量20名。

    陳瑞慶表示，近年來台灣本土咖啡深受國人青睞，農民在種植、採收及烘焙後製精益求精。南投縣咖啡種植面積約181公頃，國姓鄉即佔75.5公頃，不僅是全縣之冠，更是全台首個推動產地證明標章的產區，品質有保證，盼透過此次活動，進一步提升南投咖啡的品牌曝光率，帶動在地青農返鄉與咖啡產業永續發展。

    國姓咖啡節將有在地精品咖啡與農特產品展售。（記者張協昇攝）

    2026南投國姓咖啡節活動，1月24、25日於「橋聳雲天綠雕園區」舉行。（資料照）

