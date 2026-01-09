國中教育會考5/16、17舉行 今公告簡章可下載或購買

今年國中教育會考桃園考區試務會主辦學校為國立中央大學附屬中壢高級中學。（桃園市政府提供）

今年國中教育會考將於5月16日、17日舉行，電子簡章PDF檔今起在桃園考區試務會網站公告，可免費下載外，桃園考區試務會也販售紙本簡章，桃園市政府教育局提醒，考生應留意試務期程，集體報名考生可由就讀學校代購、個別報名考生則可到主辦學校的國立中央大學附屬中壢高級中學警衛室購買。

考試日程第1天上午考社會與數學、下午考國文與寫作測驗，第2天上午考自然與英語，其中英語採2階段方式進行，先考英語（閱讀）60分鐘、休息30分鐘再考英語（聽力）25分鐘。

請繼續往下閱讀...

考試科目包括國文、英語、數學、社會、自然、寫作測驗，都以「12年國民基本教育課程綱要」第4學習階段學習表現與學習內容為命題基礎，除寫作測驗是1題引導寫作、數學包括非選擇題型外，題型都以單一選擇題為主，英語（聽力）為3選1、其餘科目都是4選1的題型。

教育局說明，「國民小學及國民中學學生學習評量辦法」規定，國民中學應屆畢業生除經直轄市、縣（市）政府核准外，應參加國中教育會考，由就讀學校於3月5日到3月7日集體報名，且不得拒絕學生應試；至於非國民中學應屆畢業生或持國外學歷、中國地區學歷的個別報名考生，應於3月2日到3月4日到國中教育會考網站填寫報名資料，並於3月7日下午5點前，將報名資料送到桃園考區試務會，才完成報名。

今年國中教育會考桃園考區試務會主辦學校為國立中央大學附屬中壢高級中學。（桃園市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法