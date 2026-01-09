國中會考新北考區簡章已公告 教局籲非應屆畢業生留意報名時間

國中教育會考於今年5月16日、17日舉行，新北市教育局指出，新北考區今年度由新店高中擔任主辦學校，統籌辦理會考相關試務，應屆畢業生將在3月5日至7日下午5點由學校集體報名。（新北市教育局提供）

國中教育會考於今年5月16日、17日舉行，新北市教育局指出，新北考區今年度由新店高中擔任主辦學校，統籌辦理會考相關試務，應屆畢業生將在3月5日至7日下午5點由學校集體報名，非應屆國中畢業生，或持國外及中國學歷者，則須先於指定期間完成線上個別報名，並於規定時段由考生本人親赴新北考區試務會辦理報名手續；電子版簡章可於新北考區試務會網站查詢下載。

教育局表示，領有身心障礙證明、經特殊教育學生鑑定及就學輔導會鑑定為身心障礙學生，或因重大傷病、懷孕等情形，確實有應考服務需求者，應於規定期限內向新北考區試務會提出申請，審查通過後將依個別需求提供適切應考協助。

教育局表示，新北考區會考簡章已公告於新北考區試務會網站，提供免費下載，並也同步販售紙本簡章，每份15元，個人報名者可至新北市新店高中、樹林高中、泰山高中、板橋高中、中和高中、林口高中、秀峰高中、三重商工、淡水商工及瑞芳高工等校警衛室購買，國中學校如已完成團體訂購，紙本簡章將陸續配送到校，提醒考生與家長即早了解報名流程。

