20縣市低溫特報！氣象署：3縣市今晚至明晨低溫6度以下

中央氣象署發布低溫特報稱，今天（9日）晚間至明天（10日）上午局部地區有6度以下氣溫發生的機率，請注意防範。

氣象署今天上午10時47分發布低溫特報表示，輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，易有10度以下氣溫發生的機率。新北市、桃園市、新竹縣有6度以下氣溫發生的機率，為橙色燈號（非常寒冷）；基隆市、台北市、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，為黃色燈號（寒冷）。

氣象署也提醒注意及警戒事項稱，應加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

