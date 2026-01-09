為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    20縣市低溫特報！氣象署：3縣市今晚至明晨低溫6度以下

    2026/01/09 13:03 即時新聞／綜合報導
    中央氣象署發布低溫特報稱，今天晚間至明天上午局部地區有6度以下氣溫發生的機率。（圖擷自氣象署網站）

    中央氣象署發布低溫特報稱，今天晚間至明天上午局部地區有6度以下氣溫發生的機率。（圖擷自氣象署網站）

    中央氣象署發布低溫特報稱，今天（9日）晚間至明天（10日）上午局部地區有6度以下氣溫發生的機率，請注意防範。

    氣象署今天上午10時47分發布低溫特報表示，輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，易有10度以下氣溫發生的機率。新北市、桃園市、新竹縣有6度以下氣溫發生的機率，為橙色燈號（非常寒冷）；基隆市、台北市、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，為黃色燈號（寒冷）。

    氣象署也提醒注意及警戒事項稱，應加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播