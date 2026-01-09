桃園中壢運動公園新建滯洪池 環中東路復舊1/13起交管

環中東路車輛通行路線示意圖。（桃園市政府提供）

桃園市政府推動中壢運動公園區段徵收範圍內滯洪池新建工程，預計今年底可完工，近期配合工程進度，已展開中壢區環中東路分隔島、交通號誌、燈桿復舊作業，將從13日起分階段進行交通改道管制，用路人應配合改道通行。

市府新建工程處表示，總經費近11億元的滯洪池新建工程，於2023年10月間開工，用地面積約2.1公頃，池體長向最大約135公尺、寬約138公尺，開挖深度約12公尺，估計滯洪總量約7.69萬噸，工程內容還包括新建揚水站、下水道箱涵、匯流井、集水井、既有管線改善與遷移等，完工後可望提升區域防洪能力以降低積淹水風險。

配合環中東路分隔島、交通號誌、燈桿復舊作業的交通管制，第一階段從13日晚間9點起，環中東路二段的福州路到和祥街間路段，將實施夜間施工改道管制，預計14日上午6點恢復環中東路的原線形通車；第二階段從14日上午6點起，恢復環中東路的原線形通車後，同一施工範圍內環中東路二段的福州路到和祥街間路段，將持續進行環中東路分隔島、交通號誌、燈桿復舊施工作業，預計2月8日前完工，但施工期間可望不影響環中東路的車輛通行。

至於第三階段交通管制，則是徐州街口到幸福街口的人行道復舊工程，新工處表示，施工期間將會設置人行通行管制便道，建議行人於施工期間可改道到莒光公園內的既有步道，預計影響到4月底。

環中東路公車站牌與行人通行路線示意圖。（桃園市政府提供）

