南科迎曦音樂節1/24登場 重磅卡司曝光

2026南科迎曦音樂節將於24日盛大登場。（南市觀旅局提供）

觀旅局與國家科學攜手技術委員會南部科學園區管理局於24日合辦「2026南科迎曦音樂節」，活動結合迎曦湖自然環境與戶外舞台氛圍，歡迎民眾到新市享受音樂、共度美好時光，市府今率先公布演唱會卡司陣容。

演唱會卡司集結跨世代、跨曲風的超人氣藝人，有來自台南的Akuba Funk樂團、擅長炒熱現場氣氛的DJ Swallow妖嬌、新世代搖滾樂團傻子與白痴、嘻哈饒舌代表草屯囝仔、實力派歌手李千娜、人氣樂團芒果醬，由金曲歌王蕭煌奇壓軸獻唱。

市長黃偉哲表示，南科除了是重要的產業基地，新市區及周邊區域也有許多觀光景點，希望透過音樂節活動形式，吸引更多民眾來此認識除了市區古蹟美食、濱海生態與山區泡湯以外的玩法；也別忘了在台南店家消費滿50元，即可參加台南購物節（至3月1日）消費抽獎活動，登錄參加抽獎，就有機會把百萬名車、3C家電、飯店住宿券及現金等豐富好禮帶回家。

觀旅局長林國華表示，南科迎曦音樂節不僅是一場音樂盛會，更是展現在地文化魅力與觀光資源的重要平台，期盼透過多元音樂的形式，吸引不同年齡與族群參與，讓民眾在欣賞演唱會之餘，也能在迎曦湖畔的景色留下專屬台南的城市記憶。

林國華也推薦，民眾可規劃於白天順遊周邊景點，包括國立台灣史前文化博物館南科考古館、樹谷園區、樹谷生活科學館及樹谷農場，以及鄰近新化老街、虎頭埤風景區、大坑休閒農場等，安排一趟結合音樂、文化與觀光休閒的親子輕旅行。

