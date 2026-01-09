為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    4大超商都能換！ 環境部「環保集點」再升級

    2026/01/09 13:25 記者黃宜靜／台北報導
    環境部推行「環保集點制度」至今已逾10年，環境部成功串聯國內4大超商，囊括便利商店完整版圖，環保集點實體服務據點突破1萬4千間便利商店，可擴大全民參與環保行動的基礎。（資料照）

    環境部推行「環保集點制度」至今已逾10年，環境部成功串聯國內4大超商，囊括便利商店完整版圖，環保集點實體服務據點突破1萬4千間便利商店，可擴大全民參與環保行動的基礎。（資料照）

    為了響應節能減碳生活，環境部推行「環保集點制度」至今已逾10年，環境部表示，OK超商正式加入環保集點合作通路，串聯國內4大超商，囊括便利商店完整版圖，環保集點實體服務據點突破1萬4千間便利商店，可擴大全民參與環保行動的基礎。

    環境部表示，環保集點以點數回饋機制，讓環保理念轉化為實際誘因。民眾於合作通路購買指定環保產品，可享消費集點回饋，週末再加碼10倍送，引導消費選擇朝向低碳、永續商品，帶動綠色消費成長。

    環境部續指，目前環保集點已串聯4大超商、量販店、3C賣場及網購平台，民眾無論是日常採買或線上消費，都能輕鬆累積綠點，並用於兌換環保商品或折抵綠色服務消費，真正落實「環保行動有價化」。

    環境部說，邁向2050淨零排放，生活型態轉型是關鍵，透過環保集點制度，讓民眾在日常消費中自然參與減碳行動，累積小改變、匯聚大影響。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播