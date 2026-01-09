4大超商都能換！ 環境部「環保集點」再升級

環境部推行「環保集點制度」至今已逾10年，環境部成功串聯國內4大超商，囊括便利商店完整版圖，環保集點實體服務據點突破1萬4千間便利商店，可擴大全民參與環保行動的基礎。（資料照）

為了響應節能減碳生活，環境部推行「環保集點制度」至今已逾10年，環境部表示，OK超商正式加入環保集點合作通路，串聯國內4大超商，囊括便利商店完整版圖，環保集點實體服務據點突破1萬4千間便利商店，可擴大全民參與環保行動的基礎。

環境部表示，環保集點以點數回饋機制，讓環保理念轉化為實際誘因。民眾於合作通路購買指定環保產品，可享消費集點回饋，週末再加碼10倍送，引導消費選擇朝向低碳、永續商品，帶動綠色消費成長。

環境部續指，目前環保集點已串聯4大超商、量販店、3C賣場及網購平台，民眾無論是日常採買或線上消費，都能輕鬆累積綠點，並用於兌換環保商品或折抵綠色服務消費，真正落實「環保行動有價化」。

環境部說，邁向2050淨零排放，生活型態轉型是關鍵，透過環保集點制度，讓民眾在日常消費中自然參與減碳行動，累積小改變、匯聚大影響。

