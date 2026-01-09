首屆「Chill遊竹縣」明起報名 18場活動帶領品味茶香與飲食文化

新竹縣首屆百大文化基地活動「Chill遊竹縣」，由龍瑛宗文學館擔任HUB（文化基地樞紐平台），串聯5大基地共規劃18場活動，2條遊程，明（10日）起開放報名。（記者廖雪茹攝）

新竹縣首屆百大文化基地活動「Chill遊竹縣」，由龍瑛宗文學館擔任HUB（文化基地樞紐平台），向外串聯橫山鄉大山北月、北埔鄉藍鵲書房、姜阿新洋樓、關西鎮臺紅茶業文化館及竹東鎮蕭如松藝術園區等5大基地，共規劃18場講座、手作體驗和走讀活動，2條展現竹縣風貌的遊程，明（10日）起開放報名。

縣府文化局長朱淑敏表示，新竹縣5大文化基地、HUB龍瑛宗文學館規劃的18場活動和2條遊程，分別以飲食文化為主的「竹縣飲食文化慢旅」和以竹縣茶香為主的「茶金故事佐好茶」，透過場館設計豐富多彩的體驗活動，讓民眾從中體會迷人的特色故事，經由文化路徑的串聯，展現新竹縣的歷史文化風貌。

民眾報名任一文化基地或HUB龍瑛宗文學館的活動即可領取集章明信片，集滿4個場館印章，可至任一基地兌換商品，數量有限，換完為止。此外，1月31日於竹北新瓦屋客家文化保存區有一場基地聯合活動，特別將各基地建築以版畫概念設計成疊加印章，讓民眾一次收集竹縣文化基地風景。當天並結合福客慶豐年活動，有小農市集與藝文演出。

HUB龍瑛宗文學館採用新穎的實境解謎方式，連結數個含有深厚北埔歷史的古蹟，帶領民眾了解文學館周邊，深入接觸北埔。藍鵲書房舉辦以東方美人茶為題的特色活動，帶領學員了解北埔、峨眉的茶文化，並體驗天然染料薯榔的染色創作。

姜阿新洋樓興建於1946年，與周邊的天水堂、金廣福公館和慈天宮，形成獨特、中西交融的人文風景。大山北月活化廢棄空間，從小農產銷等議題出發，設計以橫山大山背地區出產的柑橘為中心的各式體驗活動。臺紅茶業文化館以茶葉文化為中心，打造結合在地茶餐廳、茶文化節慶等，打造國際又在地的茶鄉情懷。

蕭如松藝術園區為紀念重要藝術家前輩蕭如松設立，以「蕭如松藝術節」為主軸，讓參與者體會生活、藝術、自然結合的奧妙。活動詳情與報名請上文化局粉專或新竹縣政府文化局藝文活動資訊網。

新竹縣首屆百大文化基地活動「Chill遊竹縣」開跑！（新竹縣政府提供）

