玉山觀測站雪季早上「必做一件事」影片曝！ 網：光看就好冷

鄭明典說明，這就是玉山北峰氣象站雪季的日常。當溼度高時，夜間氣象儀器很容易結冰，為了維護儀器的正常運作，氣象觀測員一早起來就要除冰。（取自鄭明典臉書）

入冬第一波寒流達標！今天（9日）清晨中央氣象署台北測站溫度僅9.1度，達到「寒流」標準，玉山氣象站儀器也被一片雪花覆蓋。前氣象局長鄭明典今日在臉書分享玉山氣象站觀測員一早辛苦除冰的工作畫面，讓不少網友直呼：「光看就好冷！」

鄭明典今日在臉書分享氣象觀測員一早提著熱開水，到觀測塔上用熱水把冰融化的工作影片。

鄭明典說明，這就是玉山北峰氣象站雪季的日常。當溼度高時，夜間氣象儀器很容易結冰，為了維護儀器的正常運作，氣象觀測員一早起來就要除冰。而最簡單的除冰方法，就是燒一壺開水，拿上觀測塔，用熱水把冰融化掉。白天一點點日照微溫，通常儀器就不容易再結冰，所以一般一天只要除一次冰。

影片下方，網友紛紛留言表示：「光看就覺得好冷，請注意保暖唷」、「好辛苦喔」、「注意安全」、「感謝勞苦功高的氣象站」、「風很大耶」、「感謝氣象署人員，您辛苦了」、「在這都要住好住滿一段時間...辛苦了」。

