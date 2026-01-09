地方要求規劃洲美平原第二階開發 蔣萬安：堅定城鄉發展區定位

蔣萬安說明，針對洲美平原依「台北市國土計畫審議會」修正後通過，規畫為城鄉發展地區的第一類（簡稱為城鄉一），但計畫提至中央後，內政部建議將定為農業區，北市府會堅定定位為城鄉發展區，並補充說明後再送至內政部。（記者塗建榮攝）

台北市長蔣萬安今（9）日出席北投區市長與里長有約座談會。由於北士科第一階段開發完成，後續將進入第二階段的產業與生活機能深化發展，北投區多名里長提案，希望市府規劃洲美平原第二階開發。蔣萬安說明，針對洲美平原依「台北市國土計畫審議會」修正後通過，規畫為城鄉發展地區的第一類（簡稱為城鄉一），但計畫提至中央後，內政部建議將定為農業區，北市府會堅定定位為城鄉發展區，並補充說明後再送至內政部。

洲美、關渡平原是台北市僅存的大規模平原農業區，約186公頃，長年限建、未徵收，缺乏整體規劃，北市府經過多次會議，傾聽地方意見，最後在2024年2月22日第4次會議裁示朝向「城鄉一」方向規畫，後續在6月13日的第5次會議中修正通過，8月15日依程序報內政部審議。

今天上午北投區洲美里陳照梅里長、建民里簡妤年里長、文林里李珮緁里長、福興里蔡柳池里長、吉慶里黃勝宗里長、立賢里邱福銀里長、立農里潘建榮里長、尊賢里張勻通里長等，提案希望市府著手市府規劃洲美平原第二階開發。

洲美里里長陳照梅代表說明，她表示，北士科的第一個階段都已開發完成，根據她每天觀察，洲美平原已有中鼎建設公司、遠雄的商周大樓已經完工，預計今年六月就有1至2千人將進駐到洲美里，後續還有幾塊科學園區的地也將興建，住宅區部分由新潤建設的2個知名建案也即將完成，遠雄建設等公司也開始規劃，幾戶完銷9成。

陳照梅表示，周邊腹地即將用罄，洲美國小預定地將建設國際羽球館，土地也相對緊繃，洲美周邊已根本沒辦法滿足像是輝達跟金仁寶等大企業進駐的腹地需求，希望市府儘快啟動洲美平原後續規畫，由於都市計畫從規劃到真正開發往往需要長達20年的時間，希望市府能提早準備，不要等到土地用盡才開始。

蔣萬安指出，目前北士科園區的開發陸續進行，包括輝達、金仁寶等企業確定落腳，他們需要規劃未來5到10年，甚至20年後北士科發展能夠延伸，甚至到關渡的長遠規劃，日前他也親身前往關渡平原視察，深入瞭解規劃方向，台北市府也決議將關渡、洲美平原從原本的農業區改為「城鄉一」，讓未來可以有限度的開發。

蔣萬安說明，按照規定需要將國土規劃書送至內政部，不過內政部依建議將該區域設置為農業區，若想改為「城鄉一」則需要加強補充說明，北市府會維持立場，堅定定位為城鄉發展區再送至內政部，北市府也會積極與中央溝通，把地方的意見告訴內政部，希望加速核定，讓市府可以做出更細緻的規劃。

都發局長簡瑟芳表示，北市府決議將洲美平原以「城鄉一」作為未來發展藍圖，讓未來的發展保有一定的彈性，計畫提出到內政部後，內政部決議該區域應以農業為導向，要求劃分為目前內政部的決議是要求市府維持「農發五」，但市府會極力去爭取，也希望中央再給市府機會去做說明，希望維持北市「城鄉一」的提案，若中央支持才有機會往下階段開發，都發局會再與中央密切溝通，趕快把「城鄉一」的發展方向界定下來。

