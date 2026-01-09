疑是地上霜？鹿港老街古厝出現白色結晶 在地人：農曆12月「凍霜」

彰化鹿港老街的百年古厝出現「地上霜」白色結晶物。（林裕柏提供）

冷到結霜？彰化縣鹿港老街百年古厝出現白色結晶，讓鬆餅店老闆林裕柏大喊「這是什麼？」當他貼圖在臉書發問後，許多鹿港人秒回「霜」，因為早年的鹿港冬天常有，也就是農曆12月的「凍霜」！

林裕柏表示，近來寒流發威，揮別冬日暖陽的日子，早晚天氣真的有夠冷，鹿港清晨大約是溫度10度左右，連人都有冷到像冰棒的感覺。他在鬆餅店的廚房門檻處，竟然看到有幾處白白微亮的東西，蹲下來仔細一瞧，還有些結晶，這實在太令他感到困惑，就直覺先拍下來，發文試問臉書大神。

請繼續往下閱讀...

沒想到，這篇貼文引來鹿港在地人的秒回覆，在地醫師馬上回答是「霜」，很久以前冬天常有；而在地最大社群版主施博文，也迅速回文「十二月天的凍霜」；在地的文史導覽者施澄淮隨即附上教育部台灣台語常用辭典所搜尋的「霜」字意思，就是接近地面的水氣，遇冷而凝結成白色細微顆粒結晶，如霜般的白色粉末。

林裕柏指出，對於鹿港人的熱情回文，一解他的疑問。因為他從小在彰化員林長大，因為「嫁」到鹿港，才從山線小城移居海線小鎮，難怪他從來不曾見過「地上霜」。

他強調，由於他租在大明街的百年古厝經營鬆餅屋，有可能古宅地基沒有混凝土，溼氣較重，加上他在廚房有台製冰機，溫度會外洩，才會獨獨在廚房門檻處出現結霜情況，由於近來天氣持續低溫，「地上霜」情況也仍在繼續上演中，成為冷冰冰冬日的古厝風情。

疑是地上霜？彰化鹿港老街的百年古厝的門檻處，出現白色結晶物。（林裕柏提供）

凍霜？彰化鹿港老街的百年古厝出現白色結晶物。（林裕柏提供）

凍霜？彰化鹿港老街的百年古厝出現白色結晶物。（林裕柏提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法