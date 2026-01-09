黑熊活動場驚見「怪樹」？台北動物園解答了

台北市立動物園黑熊活動場中，近期出現像是樹木又如鳥巢般的物體佇立，引起許多民眾好奇，園方今（9日）也解答，其實這是保育員為黑熊設計的行為豐富化設施。（台北動物園提供）

台北市立動物園黑熊活動場中，近期出現像是樹木又如鳥巢般的物體佇立，引起許多民眾好奇，園方今（9日）也解答，其實這是保育員為黑熊設計的行為豐富化設施；透過不定期將蔬果藏在設施，引發黑熊探索取食行為，沒有食物的情況下也可看到黑熊對設施嗅聞、啃咬、推動等互動。

台北動物園表示，野外山林中，雜食性的黑熊食物來源相當多樣，有地面、枯枝落葉或土堆等需要翻動挖掘的地方，以及樹上需要攀爬抓取的位置。為促進動物園黑熊展現自然覓食行為，保育員構思了新的行為豐富化設施，遠看就像棵樹木拔地而起，頂部又狀似鳥巢可以乘載物體。

行為豐富化設計的立柱採用圓杉木，以自然素材提升觸感，也方便更換或調整高度，鐵製套筒則是避免黑熊攀爬造成危險。新的行豐設施主要是利用黑熊敏銳的嗅覺，引導動物在採食過程中運用不同肢體部位與身體肌群，提高取食難度也延長進食時間。

動物園也透露，台灣動物區的黑熊「黑輪」和行豐設施初見面時，馬上就發現食物的氣味從上方傳來，一開始謹慎攀爬周圍仿岩試圖取食，後來逐漸鼓起勇氣觸碰新設施，降低警戒後積極從上方與下方啃咬、搖晃推動、甚至轉動設施，成功讓藏於設施最上方機關內的食物，隨著搖晃從頂端掉落至下方。

此外，「黑輪」在使用行為豐富化設施時，偶爾會站起身子觀察環境，不少遊客也驚呼好像「工讀生」。園方也解釋，黑熊嗅聞探索環境的過程中，有時短暫出現站立行為，以擴展探索範圍或是合併前肢肌肉採食，是自然行為的表現。

動物園補充，行為豐富化設施的核心概念，是促進黑熊更多樣行為樣態的展現，能觀察到動物會用自己的策略來找到解決問題的辦法，從思考、嘗試、到結合環境物件做為輔助工具，也帶給保育員們許多意想不到的回饋。透過行為豐富化設施能讓動物園照養的動物獲得心理和生理的正向刺激，有助於減輕壓力、降低異常行為，增加表現自然行為的機會，從而提高整體福祉與生活品質。

