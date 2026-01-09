為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    助學生從容到校 竹縣快捷8號支線1/12起改道、不停靠員山路口

    2026/01/09 12:23 記者廖雪茹／新竹報導
    新竹縣政府交通處今宣布下週一（12日）起，【快捷8號支線】竹北→竹東上午6時30分發車班次將改道行駛，並不停靠竹東「員山路口」站。（新竹縣政府提供）

    新竹縣政府交通處今宣布下週一（12日）起，【快捷8號支線】竹北→竹東上午6時30分發車班次將改道行駛，並不停靠竹東「員山路口」站。（新竹縣政府提供）

    為讓學生能更加從從容容的安心準時到校上課，新竹縣政府交通處今宣布下週一（12日）起，【快捷8號支線】竹北→竹東上午6時30分發車班次將改道行駛，並不停靠竹東「員山路口」站，期避開上午尖峰時段竹北興隆大橋壅塞情形，爭取節省15至20分鐘行車時間。

    交通處長陳盈州表示，市區公車快捷8號支線（經興隆大橋）從去年2月11日起配合學校開學及上課時間，並調整部份站點路線，行經竹東高中站，並將首班發車時間提前至上午6時30分發車，而路線調整後運量（截至2025年12月）已較前年同期的成長率上升27%，相信今年調整路線後，能讓學生更加安心。

    交通處提到，因現行上午尖峰時段興隆大橋常有壅塞情形，而且時常遇氣候不佳時，該路線上午6時30分發車班次抵達竹東高中時間約為7時55分，學生再步行至學校顯得較為倉促，希望經過這次調整，學生通學更加從容及安全。

    交通處提醒，考量本班次行經「員山路口」站搭乘人數較少，決定從1月12日開始，往竹東上午6時30分發車班次不停靠「員山路口」站，且其餘班次不受影響，車輛停靠「公三公園」站後行駛路線調整為行經東興路二段-中正大橋-光明路-公道路至上員火車站，並建議原「員山路口」站乘客改至「上員車站」站搭乘，調整後將避開興隆大橋壅塞路段，預估節省約15至20分鐘搭乘時間。

    新竹縣政府交通處今宣布下週一（12日）起，【快捷8號支線】竹北→竹東上午6時30分發車班次將改道行駛，並不停靠竹東「員山路口」站。（新竹縣政府提供）

    新竹縣政府交通處今宣布下週一（12日）起，【快捷8號支線】竹北→竹東上午6時30分發車班次將改道行駛，並不停靠竹東「員山路口」站。（新竹縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播