助學生從容到校 竹縣快捷8號支線1/12起改道、不停靠員山路口

新竹縣政府交通處今宣布下週一（12日）起，【快捷8號支線】竹北→竹東上午6時30分發車班次將改道行駛，並不停靠竹東「員山路口」站。（新竹縣政府提供）

為讓學生能更加從從容容的安心準時到校上課，新竹縣政府交通處今宣布下週一（12日）起，【快捷8號支線】竹北→竹東上午6時30分發車班次將改道行駛，並不停靠竹東「員山路口」站，期避開上午尖峰時段竹北興隆大橋壅塞情形，爭取節省15至20分鐘行車時間。

交通處長陳盈州表示，市區公車快捷8號支線（經興隆大橋）從去年2月11日起配合學校開學及上課時間，並調整部份站點路線，行經竹東高中站，並將首班發車時間提前至上午6時30分發車，而路線調整後運量（截至2025年12月）已較前年同期的成長率上升27%，相信今年調整路線後，能讓學生更加安心。

交通處提到，因現行上午尖峰時段興隆大橋常有壅塞情形，而且時常遇氣候不佳時，該路線上午6時30分發車班次抵達竹東高中時間約為7時55分，學生再步行至學校顯得較為倉促，希望經過這次調整，學生通學更加從容及安全。

交通處提醒，考量本班次行經「員山路口」站搭乘人數較少，決定從1月12日開始，往竹東上午6時30分發車班次不停靠「員山路口」站，且其餘班次不受影響，車輛停靠「公三公園」站後行駛路線調整為行經東興路二段-中正大橋-光明路-公道路至上員火車站，並建議原「員山路口」站乘客改至「上員車站」站搭乘，調整後將避開興隆大橋壅塞路段，預估節省約15至20分鐘搭乘時間。

