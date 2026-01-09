今晨最低溫5.4度在「此地」 颱風論壇：今晚輻射冷卻依然很明顯

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」列出今晨低溫排行，指出今天夜晚至週六清晨輻射冷卻依然會很明顯，出現嚴寒低溫機率高，請務必多加禦寒保暖！（資料照）

昨天晚上開始，北部和中部的雲都開了，且天氣晴朗、幾乎無風，導致輻射冷卻作用非常明顯，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」列出今晨低溫排行，指出今天夜晚至週六清晨輻射冷卻依然會很明顯，出現嚴寒低溫機率高，請務必多加禦寒保暖！

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書PO文表示，輻射冷卻開外掛，寒流達標，今天清晨各地非常寒冷，近百測站10度以下，最低溫在新竹關西5.4度，台北市區也只有9.2度，紮紮實實達成寒流標準。

粉專提醒，今天夜晚至週六清晨輻射冷卻依然會很明顯，出現嚴寒低溫機率高，請務必多加禦寒保暖！

今日低溫排行：新竹關西5.4、新北石碇5.5、台北關渡5.9、台北大安6.2、桃園大溪6.3、新北樹林7.2、新北淡水7.2、台北文山7.3、新北雙溪7.4、宜蘭壯圍7.6、台北南港7.9、桃園楊梅8.0、宜蘭市區8.0、新北五股8.2、新北新店8.2、台北士林8.3、馬祖南竿8.3、桃園蘆竹8.3、宜蘭員山8.3、宜蘭三星8.3、宜蘭礁溪8.4。

