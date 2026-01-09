為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    多縣市營養午餐免費 國教盟：缺配套恐增加浪費

    2026/01/09 11:13 記者林曉雲／台北報導
    國教盟今發聲明提醒，推動免費營養午餐應有配套。（圖由國教盟提供）

    國教盟今發聲明提醒，推動免費營養午餐應有配套。（圖由國教盟提供）

    對於台北市、台中市等推行營養午餐免費，國教行動聯盟（國教盟）今（9）日發聲明表示，免費只是「付費端」的改變，並不等於孩子「吃得更好、學得更多」，免費更不等於該縣市具備足夠「食育力」與「健康飲食教育」治理能力，如果缺乏制度化配套，反而可能放大校園午餐治理的缺口，導致「免費但品質下降」、「免費但浪費增加」、「免費但健康飲食教育沒有落地」，免費午餐做得不好是福利，做得好才是教育投資，呼籲各地方政府應配套到位，才能使健康飲食教育升級。

    國教盟理事長王瀚陽表示，很多縣市相繼宣布推動或研議「免費營養午餐」，包括台北市、基隆市、台中市、高雄市陸續拍板跟進，顯示免費午餐已逐步成為全台校園政策新趨勢，國教盟肯定免費營養午餐確實能減輕家長負擔，對多子女、單親及經濟壓力較大的家庭，具有立即而明顯的支持效果。

    但王瀚陽表示，根據國教盟參與「2025食育力城市大調查」，「免費」與「食育力」高度相關，但不能畫上等號，有些城市在食育力評比表現突出、制度化程度高，但仍未全面推動免費，顯示「食育力高」不必然等於「已免費」，也有部分縣市雖已推動免費午餐，但在食育力排名上仍落後，甚至出現退步，顯示「已免費」也不保證「治理與教育落地」到位，政策若只停留在「免費」，孩子不一定能因此「吃得更健康」，也不一定能在學校建立穩定的健康飲食教育與生活素養。

    國教盟呼籲，地方政府建立品質底線與公開檢視機制，確保免費可提升孩子的健康飲食品質，而不是只做到「免錢」；相關成本要透明，並建立物價連動與天災調整機制，確保孩子營養不打折、品質不打折；也呼籲中央提出「最低共同標準」，避免午餐權益成為縣市差距。

