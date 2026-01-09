為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    寒流達標！今清晨台北站僅9.1度 氣象署：明清晨西半部會更冷

    2026/01/09 10:46 記者吳亮儀／台北報導
    明天各地低溫。（氣象署提供）

    明天各地低溫。（氣象署提供）

    入冬第一波寒流達標！今天（9日）5時31分，中央氣象署台北測站溫度僅9.1度，達到「寒流」標準，氣象署也將此列入入冬以來第一波寒流。氣象署也提醒，明天（10日）清晨西半部溫度會更低，連南部都會有10度以下低溫。

    氣象署預報員黃恩鴻表示，昨天晚上開始，北部和中部的雲都開了，且天氣晴朗、幾乎無風，導致輻射冷卻作用非常明顯，本來這波冷空氣屬於強烈大陸冷氣團等級，但在昨晚到今天清晨的輻射冷卻效應下，溫度直直落，今天清晨達標「寒流」等級。

    每當有來自北方的冷空氣影響台灣時，氣象署會根據「台北氣象站」的日最低溫，來區分影響程度的強弱。東北季風最低溫≥15°C​，會覺得涼涼的；​大陸冷氣團為14°C≥最低溫>12°C；強烈大陸冷氣團為12°C≥最低溫>10°C；寒流為最低溫≤10°C。

    黃恩鴻說，台北氣象站僅9.1度，這也是受到輻射冷卻作用影響，但也算是達到寒流等級了，因此列入今年第一波寒流。他指出，今天白天太陽出來後，溫度會逐漸回升，北部、宜蘭約16度到18度，中南部、台東約17度到19度。

    黃恩鴻說，今天到明天清晨，中南部的雲也會慢慢散開了，所以明天清晨整個西半部都會受到輻射冷卻作用影響，低溫會和今天清晨一樣，南部也會有10度以下低溫，提醒民眾注意。

    天氣注意事項。（氣象署提供）

    天氣注意事項。（氣象署提供）

    今天清晨各地低溫。（氣象署提供）

    今天清晨各地低溫。（氣象署提供）

    今天氣象署各地測站溫度排行。（取自氣象署官網）

    今天氣象署各地測站溫度排行。（取自氣象署官網）

    輻射冷卻作用。（氣象署提供）

    輻射冷卻作用。（氣象署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播