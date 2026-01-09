為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    雪霸高山結冰積雪！ 雪管處點名危險路段

    2026/01/09 10:51 記者蔡政珉／苗栗報導
    雪霸高山結冰積雪　雪管處點名危險路段。圖為雪霸高山地區積雪畫面。（雪霸處提供）

    近日受天候影響，雪霸國家公園高山地區降雪，多處路段出現厚積雪與結冰情形，雪霸國家公園管理處也盤點高風險路段，提醒山友雪季登山風險大幅提升，山友務必審慎評估自身能力與裝備，注意登山安全。

    雪管處表示，雪季期間步道易因積雪與結冰而濕滑，稍有不慎即可能滑倒受傷。包括雪山線黑森林8.8公里結冰路段、雪山圈谷10.4至10.9公里厚積雪區、雪山主稜線通往翠池的碎石坡、大霸線9.6至10公里及大霸尖山經霸基處往小霸尖山的結冰路段。此外，四秀線品田山前的V型谷，以及聖稜線上的素密達斷崖與品田斷崖，皆屬技術與風險極高的路段，非經驗充足、準備完善者不宜嘗試。

    雪管處強調，這些高風險路段的公告，是多年來以事故與生命換取的經驗累積，希望不要再有憾事發生。日前雪山西稜線更接連發生2起失溫死亡案件，也已被列為雪季高風險區域。

    雪管處並舉例指出，6日一名新加坡籍山友獨攀聖稜線時，於品田山斷崖發生意外求救，雖攜帶雪地裝備，但背包掉落、未攜帶頭燈，所幸有使用Garmin inReach成功對外求援。救難人員冒著低溫與積雪連夜出勤，最終順利將傷者救下山。

    雪管處呼籲，雪季登山不僅是裝備是否齊全，更關鍵在於風險評估與自我認知，請山友在出發前充分準備，量力而為，確保自身與救援人員的安全。

