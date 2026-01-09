超美「奇幻大津」回歸！ 2026「夜之覺旅」2/3起點亮屏縣大津瀑布

2026「奇幻大津」光影沉浸式體驗。（模擬圖，屏東縣政府提供）

屏東縣政府2024年農曆年初首次推出的「奇幻大津」光影沉浸式體驗活動，重新帶動高樹鄉大津瀑布觀光熱潮，廣受各界好評，可惜因颱風重創大津步道去年停辦一年，隨著步道修復完成，「奇幻大津」今（2026）年強勢回歸，將於2月3日至3月4日，每晚5時至9時於高樹大津瀑布登場，門票本（1）月12日起在ibon售票系統開賣。

屏東縣政府文化處表示，2026奇幻大津以「夜之覺旅 Journey In the Night」為核心概念，將熟悉的自然場域轉化為充滿想像力的夜間舞台。夜幕低垂之際，森林、瀑布與光影層層交織，引領觀眾以不同節奏與視角，重新感受土地的溫度，喚醒對自然的感知與內在想像。

文化處指出，「奇幻大津」2024年農曆年初首次辦理即深獲好評，成功形塑屏北地區具代表性的夜間文化觀光品牌。2024年10月間颱風侵襲導致大津步道嚴重受損，去年活動忍痛停辦1年；如今步道完成整建與生態復原，「奇幻大津」重新登場，延續前次活動帶動高樹蜜棗銷量成長，今年則推廣在地芋頭產業，持續為地方創造經濟效益。

活動採購票制，單人票100元、優待票50元，每日限量1000人入場，線上800人、現場200人，每半小時1梯，共8梯次。完成購票並入場，可獲3款活動專屬好禮，包括馬年限定獨角獸發光頭飾、奇幻大津紀念明信片，以及高樹農會水芋酥片「奇幻大津限定版」，數量有限，送完為止。

文化處說明，活動期間每週一公休，並於春節期間2月15日（小年夜）至2月17日（初一）暫停開放；另規劃2月3日至2月5日「高樹鄉民搶先看」。「奇幻大津」不僅是1場夜間藝術，更是1趟重新認識自然與土地的旅程，歡迎全國民眾把握售票時程，走進夜色中的大津瀑布，感受專屬於屏東山林的奇幻光景。有興趣民眾可至售票網址購票 。

屏東縣府2024年農曆年初首次於大津瀑布推出的「奇幻大津」活動，以光影彩繪大津瀑布，引起廣大回響。（資料照，記者羅欣貞攝）

