冷到下週二！賈新興：接續觀察菲律賓東方海域熱帶系統

台灣天氣預計將冷到下週二（13日），接續觀察13日至14日於菲律賓東方近海附近熱帶系統發展的機率。（資料照）

受強冷空氣南下及輻射冷卻效應雙重影響，各地天氣寒冷，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，短期氣候趨勢及未來10天的天氣重點，預計將冷到下週二（13日），接續觀察13日至14日於菲律賓東方近海附近熱帶系統發展的機率，1月下旬起至2月中旬，宜蘭降雨仍以偏多的機率較高，其他地區降雨相對以偏少的機率較高。

賈新興於YT頻道「Hsin Hsing Chia」發文提及，明天午後桃園以北山區、基隆至宜花東及屏東轉有局部短暫雨。明天晚起至週一（12日），有受大陸冷氣團影響的機率，其中週日，桃園以北山區及宜花東及鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨。週一午後竹苗以南山區轉多雲。

下週二至週三（13至14日），各地天氣晴朗，午後宜花東山區轉多雲。另外，觀察於菲律賓東方近海附近，熱帶系統發展的機率。週四（15日）午後，東北角至宜花東有零星短暫雨。週五（16日）東北角至宜花有局部短暫雨，台東山區亦有零星短暫雨。下週六（17日）午後桃園以北山區、基宜和花東山區有零星短暫雨。到了18日午後桃園以北山區、大台北東側、基宜花和台東山區有局部短暫雨。

短期氣候趨勢預測顯示，1月下旬起至2月中旬， 宜蘭降雨仍以偏多的機率較高， 其他地區降雨相對以偏少的機率較高。

