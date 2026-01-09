為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    冷到下週二！賈新興：接續觀察菲律賓東方海域熱帶系統

    2026/01/09 10:44 即時新聞／綜合報導
    台灣天氣預計將冷到下週二（13日），接續觀察13日至14日於菲律賓東方近海附近熱帶系統發展的機率。（資料照）

    台灣天氣預計將冷到下週二（13日），接續觀察13日至14日於菲律賓東方近海附近熱帶系統發展的機率。（資料照）

    受強冷空氣南下及輻射冷卻效應雙重影響，各地天氣寒冷，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，短期氣候趨勢及未來10天的天氣重點，預計將冷到下週二（13日），接續觀察13日至14日於菲律賓東方近海附近熱帶系統發展的機率，1月下旬起至2月中旬，宜蘭降雨仍以偏多的機率較高，其他地區降雨相對以偏少的機率較高。

    賈新興於YT頻道「Hsin Hsing Chia」發文提及，明天午後桃園以北山區、基隆至宜花東及屏東轉有局部短暫雨。明天晚起至週一（12日），有受大陸冷氣團影響的機率，其中週日，桃園以北山區及宜花東及鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨。週一午後竹苗以南山區轉多雲。

    下週二至週三（13至14日），各地天氣晴朗，午後宜花東山區轉多雲。另外，觀察於菲律賓東方近海附近，熱帶系統發展的機率。週四（15日）午後，東北角至宜花東有零星短暫雨。週五（16日）東北角至宜花有局部短暫雨，台東山區亦有零星短暫雨。下週六（17日）午後桃園以北山區、基宜和花東山區有零星短暫雨。到了18日午後桃園以北山區、大台北東側、基宜花和台東山區有局部短暫雨。

    短期氣候趨勢預測顯示，1月下旬起至2月中旬， 宜蘭降雨仍以偏多的機率較高， 其他地區降雨相對以偏少的機率較高。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播