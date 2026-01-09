為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    花大錢放煙火？網批台灣設計展「沒有然後」這一群人做了這件事

    2026/01/09 10:04 記者劉曉欣／彰化報導
    台灣設計展是彰化去年最大型的活動，為期17天創下將近784萬人次的參觀紀錄。（資料照，記者劉曉欣攝）

    彰化縣去年10月首次辦理台灣設計展，為期17天創下將近784萬人次的參觀紀錄，但花費近7億的活動在網路出現「花大錢就像一陣煙火！」、「然後？……沒有然後」的聲浪。而彰化市一群藝文人士則是自力辦理講座，邀請聶永真、方序中等16位設計師參加，要讓設計展不只有「然後」，也為彰化掀開改變的開始。

    白色方塊工作室負責人之一的黃書萍表示，大家都在問，「設計展留下了什麼？」既然如此，她與彰化縣懷抱教育文化協會決定把所有展館的策展者與設計師，通通找回來，不只辦講座，還讓大家「問到飽」。

    黃書萍說，為了找16位台灣設計展在彰化的計畫參與人，光是敲定檔期就是超級任務，因此才會敲定在1月10日與1月11日開辦，地點選在彰化市高賓閣。而為期兩天的講座，也可說是設計界的夢幻組合，從主視覺的聶永真、陳聖智，「殿氣現場」的設計師方序中，「彰化力」涂以仁、秦安慧，「人人百貨」陳韻竹與林凱洛，「天地味」王詩鈺，「彰旅行」邱明憲，以及總策展劉真蓉與計畫主持人余咨穎等人，全都會聚一堂。

    黃書萍表示，這次為期兩天的講座，因為是全部由民間自力辦理，採取售票方式參與，這在彰化縣也是少見的售票講座，明知這並不容易，但為了不讓設計展「沒有然後」希望透過面對面的分享會，讓設計展在彰化能留下東西，進而成為改變的開始。

    台灣設計展在彰化美術館，展場的門面成為打卡熱點。（資料照，記者劉曉欣攝）

    台灣設計展在彰化推出的「平安行」，在鹿港公會堂創造人潮。（資料照，記者劉曉欣攝）

    台灣設計展在彰化的冠軍展館就在彰化藝術館。（取自台灣設計展臉書）

