高空救援案件近200件 新北動保處強化動保員救援訓練

學員反覆演練垂降技術。（動保處提供）

據統計近年新北市每年動物救援案件約2萬件，其中高空救援案件近200件，為因應日益增加的高風險動物救援案件，新北市動物保護防疫處日前辦理高空救援教育訓練，透過小班制、實務導向課程，強化第一線動保員高空作業與垂降救援能力，在守護動物生命的同時，全面提升人員執勤安全。

動保處長楊淑方指出，日前於深坑地區專業訓練場地辦理高空救援教育訓練，採三梯次、小班制方式進行，每梯次皆為整日課程，由具實務經驗的專業講師帶領，共計29位實際負責外勤救援任務的動保員參與，透過系統化實務演練，強化高空作業、垂降救援及現場風險評估等核心技能。

楊淑方表示，凡作業高度達2公尺以上即屬高空作業範圍，相關救援任務對人員安全與專業技術要求甚高。透過訓練，可協助動保員熟悉各類救援情境，在確保人員執勤安全的前提下，提升救援穩定度並有效降低作業風險。

楊淑方說，依統計，近年新北市每年動物救援案件約2萬件，其中高空救援案件近200件，動物多因誤闖高架橋墩、建築物外牆、抽水站閘門及深溝大排等高風險環境而受困。因應實務需求，本次訓練特別加強高處風險辨識、繩索與垂降技術、安全裝備操作及夜間救援注意事項，並納入電動輔助工具實務演練，透過情境模擬與反覆操作，提升救援效率與團隊合作默契。

