週末高山可能降雪！氣象粉專曝「下週有熱帶擾動發展」

氣象粉專天氣風險指出，週末另一波冷空氣南下，要特別注意夜晚、清晨輻射冷卻低溫出現。（資料照）

中央氣象署預報，今天（9日）白天氣溫稍回升，輻射冷卻影響，各地早晚仍寒冷，西半部日夜溫差大。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，今天白天冷空氣稍減弱，週末另一波冷空氣再南下，要特別注意夜晚、清晨輻射冷卻低溫出現；下週菲律賓東方可能有熱帶擾動發展的機會，值得持續留意。

天氣風險分析師吳聖宇今天上午在臉書貼文中表示，今天各地雲量都偏多，尤其是新竹苗栗以南到中南部地區，以及花東一帶雲層看起來比較厚，以多雲到陰的天氣為主，北台灣反而雲層較薄，有機會看到陽光露臉，高山地區目前仍斷斷續續有冰霰或降雪發生的情況。

溫度方面，白天在北部、東北部高溫有機會來到16至18度，中部及花東地區受雲量偏多影響，預報只有18至20度左右，南部同樣也是20至22度左右，回溫幅度應該沒有先前預期來得大。今晚到明天（10日）清晨在中北部、東北部都市地區低溫預報仍只有10至13度，如果雲層散開，還是要注意輻射冷卻低溫發生的機會，南部及花東都市地區低溫12至15度，同樣要注意輻射冷卻有沒有機會發生。

吳聖宇說，明天白天各地大致為多雲天氣，整體來看空氣還是偏乾，平地沒有明顯的降雨機會，山區有可能出現零星降雨，高山地區配合低溫，不排除還是有局部冰霰或降雪發生的情況，可能要等到晚間或深夜雲層才會向東離開台灣上空。明天白天北部、東北部高溫預報仍只有17至18度左右，中部及花東地區高溫約19至21度，南部高溫21至23度。

明晚到下週日（11日）清晨中北部、東北部都市地區低溫10至13度，南部及花東都市地區低溫12至15度，要特別注意輻射冷卻低溫出現的情況。

吳聖宇稱，下週日台灣各地有機會看到陽光，大致是多雲到晴的天氣為主。白天高溫不會太低，北部、東北部仍有機會上升到16至18度，中部及花東地區高溫19至22度，南部地區高溫21至24度，夜晚到下週一（12日）清晨要注意輻射冷卻低溫出現的情況，中北部、東北部都市低溫10至13度，南部及花東都市低溫12至15度。

吳聖宇指出，下週一（12日）空氣整體仍偏乾，除了東北部、東部雲量較多外，其他地區大致維持多雲到晴的天氣型態。白天各地溫度略為回升，北部、東北部高溫18至20度，中部及花東地區高溫20至23度，南部則有機會來到23至25度間。夜晚到下週二（13日）清晨低溫也較為上升，中北部、東北部都市地區低溫12至14度，南部及花東都市地區低溫14至16度。

吳聖宇分析，後續看來下週還是陸續有小股冷空氣南下的機會，溫度仍有起伏變化，但是強度整體偏弱許多，可能只有北台灣的反應較明顯，過去這段期間寒冷的溫度將暫時告一段落。此外，預報模式顯示下週在菲律賓東方可能有熱帶擾動發展的機會，可以持續留意。

