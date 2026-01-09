為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    全球首例！海生館突破難關 「白頭神仙」魚在台繁殖

    2026/01/09 08:50 記者蔡宗憲／屏東報導
    俗稱「東澳白頭神仙」的梅氏荷包魚，優雅的泳姿與鮮豔的色彩，一直是水族愛好者眼中的「夢幻逸品」。（記者蔡宗憲攝）

    俗稱「東澳白頭神仙」的梅氏荷包魚，優雅的泳姿與鮮豔的色彩，一直是水族愛好者眼中的「夢幻逸品」。（記者蔡宗憲攝）

    台灣海洋研究實力再度驚艷國際！國立海洋生物博物館（簡稱海生館）傳回捷報，由副研究員呂明毅帶領的研究團隊，成功突破了國際水族界的多年難題，首度在人工環境下完成珍稀珊瑚礁魚類「梅氏荷包魚」的自然產卵與育苗。這不僅是全球首例，更讓原本只能靠野外捕撈、每尾身價高達500美元（約台幣1.6萬元）的「白頭神仙」魚，有望在台灣實現人工量產，寫下海洋生態保育與觀賞魚產業的新頁。

    俗稱「東澳白頭神仙」的梅氏荷包魚，主要分布在澳洲昆士蘭等亞熱帶海域。牠們優雅的泳姿與鮮豔的色彩，一直是水族愛好者眼中的「夢幻逸品」。然而，想看見牠們的身影代價不菲，由於過去全球都沒有人工繁殖技術，市面上流通的魚隻全靠野外捕撈，不僅價格居高不下，也對珊瑚礁生態造成壓力。

    「這類魚真的非常難搞！」海生館館長溫志宏透露，海水神仙魚就像魚界的「傲嬌貴族」，不僅公母難辨，且領域性極強，關在一起常會打個你死我活，根本不願安穩配對。再加上牠們對產卵環境非常挑剔，小魚苗出生後的「第一口飯」（天然餌料）也極難穩定供應，過去讓各國專家束手無策。

    呂明毅研究團隊沒被困難嚇倒，透過模擬自然環境、精準掌握營養供給，逐一克服配對與育苗難關，成功看著魚苗從卵、仔魚一路成長到稚魚階段。這項振奮人心的研究成果，也獲得國際權威期刊《水產養殖報告》（Aquaculture Reports）刊登，讓台灣的技術能力被全世界看見。

    海生館表示，全球每年約有200萬尾海水神仙魚被捕撈投入觀賞市場。這次突破最重要的意義，在於實現「取之自然、回饋自然」的理念。未來若能技術轉移進行商業量產，不僅能降低對野外族群的依賴，減輕大海的負擔，更能讓台灣在高端觀賞魚市場搶占先機。

    海生館首度在人工環境下完成珍稀珊瑚礁魚類「梅氏荷包魚」的自然產卵與育苗。（海生館提供）

    海生館首度在人工環境下完成珍稀珊瑚礁魚類「梅氏荷包魚」的自然產卵與育苗。（海生館提供）

    海生館逐一克服配對與育苗難關，成功看著魚苗從卵、仔魚一路成長到稚魚階段。（海生館提供）

    海生館逐一克服配對與育苗難關，成功看著魚苗從卵、仔魚一路成長到稚魚階段。（海生館提供）

