野生嬌客湳仔溝打卡 花嘴鴨現蹤引城市賞鳥熱潮

板橋湳仔溝經整治後，已成為水生植物豐富的水域環境。（記者翁聿煌攝）

新北市板橋湳仔溝整治後，繼去年花嘴鴨群罕見現蹤後，這兩天這群冬候鳥「嬌客」再度於津渡橋下出現，鴨群低頭覓食、展翅飛翔，成為都市河廊中最美的風景，水利局長宋德仁說，花嘴鴨的到訪，不僅豐富當地的生態多樣性，更以行動證實湳仔溝從髒臭河溝蛻變為生態廊道的實質成果。

宋德仁表示，花嘴鴨喜好棲息於水生植物豐富的水域環境，回想湳仔溝早期髒臭凌亂，被戲稱為「新北四大黑龍江」之一，當時幾乎無人相信環境能有翻轉的一天，水利局自2007年起分3階段展開整治，先後完成污水截流、底泥固化減臭，並透過跨局處合作稽查污染、提升污水接管率等措施，經過這幾年的努力，不只把湳仔溝的水弄乾淨了，更將消失已久的自然生態找回來。

台北市野鳥學會總幹事陳仕泓表示，花嘴鴨為雜食性水禽，花嘴鴨體長約50至60公分，嘴端呈鮮黃色，主要以水生植物、甲殼類及昆蟲為食，過往是冬候鳥，現在逐步成為留鳥或夏候鳥，湳仔溝水域成功吸引花嘴鴨群，顯示這裡環境適宜，期待鴨群能在當地成功繁殖，讓湳仔溝成為孕育野生動物的生態搖籃。

水利局表示，根據最新湳仔溝水、陸域生態調查，發現鳥類、兩棲類、魚類及昆蟲等物種已累計逾160種，證明此處已具備優質條件，為各種生物提供合適棲息與覓食環境。

宋德仁表示，花嘴鴨能成群現蹤且連續2年報到，就是為湳仔溝環境改善交出成績單，這代表此處的水質與生態，已足以提供穩定的食源與棲息環境，他也提醒民眾造訪湳仔溝時，以「不驚擾」為原則，安靜地從遠距離捕捉花嘴鴨的可愛蹤跡，感受這座都市與自然和諧共生的改變成果。

過往是冬候鳥的花嘴鴨嘴端呈鮮黃色，現在逐步成為留鳥或夏候鳥。（記者翁聿煌攝）

