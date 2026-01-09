為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    2026斗六燈會主燈「獨角獸」好夢幻 馬年小提燈卡哇伊

    2026/01/09 09:37 記者黃淑莉／雲林報導
    斗六燈會馬年提燈。（記者黃淑莉攝）

    斗六燈會馬年提燈。（記者黃淑莉攝）

    2026斗六燈會以「馳光之翼」為主題，在膨鼠森林公園布置各種兼具文化、創新與藝術的光影裝置，入夜點燈後五彩繽紛燈海，充滿濃濃年味，給人溫暖與幸福感，斗六市公所表示，燈會將在1月10日點燈持續至3月31日。

    為讓民眾感受過年熱鬧氛圍，斗六市公所每年在太平老街及周邊街道懸掛燈籠，還在膨鼠森林公園辦理斗六燈會，上萬顆燈海及五彩繽紛光影吸引許多民眾、遊客及攝影高手拍照打卡，成為雲林春節必遊景點。

    斗六市公所表示，今年太平老街燈籠有1萬8000多盞，在靠近圓環端還有70公尺LED燈飾畫；燈會部分，今年以「馳光之翼」為主題，主燈跳脫傳統馬年意象，以純白、展翼乘風遨翔的獨角獸，另外還有變種吉娃娃、斗六在地農產等元素燈組。

    斗六市公所說，透過燈光、造型與場域光環境設計交織，把膨鼠森林公園營造成獨具特色的城市燈會景觀，讓市民及遊客在色彩繽紛燈海中感受斗六的溫暖、幸福及活力的城市夜景。

    1月10日下午6點25分舉辦斗六燈會啟燈晚會，有小男孩樂團、伯爵白樂團及ZORW等藝人表演，還有水鼓、魔術秀、小丑雜耍秀及多元舞蹈展演等。

    另為讓民眾搶先享受提燈樂趣，晚會當天民眾只要在燈區拍照，可在指定時間點兌換馬年小提燈，共計500份。

    斗六燈會在膨鼠森林公園，燈區融入在地場域。（斗六市公所提供）

    斗六燈會在膨鼠森林公園，燈區融入在地場域。（斗六市公所提供）

    斗六燈會主燈獨角獸。（斗六市公所提供）

    斗六燈會主燈獨角獸。（斗六市公所提供）

    斗六燈會在膨鼠森林公園，燈區融入在地場域。（記者黃淑莉攝）

    斗六燈會在膨鼠森林公園，燈區融入在地場域。（記者黃淑莉攝）

    斗六市太平老街1.8萬盞燈籠入夜點燈成燈海。（記者黃淑莉攝）

    斗六市太平老街1.8萬盞燈籠入夜點燈成燈海。（記者黃淑莉攝）

    斗六燈會1月10日點燈晚會邀請大家來賞燈、看表演。（記者黃淑莉攝）

    斗六燈會1月10日點燈晚會邀請大家來賞燈、看表演。（記者黃淑莉攝）

