為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    不怕你吃只怕你餓！南一中花百萬開補給站 免費晚餐拚學測

    2026/01/09 09:27 記者洪瑞琴／台南報導
    台南一中開設學測「活力補給站」，家長會全力支援，晚餐加碼烤雞。（台南一中提供）

    台南一中開設學測「活力補給站」，家長會全力支援，晚餐加碼烤雞。（台南一中提供）

    不怕你吃，只怕你餓！台南一中連續多年在學測前1個月開設「活力補給站」，直接把考生照顧到胃。學校提供安心留校晚自習空間，還天天送上免費晚餐，經費破百萬元，讓高三生專心衝刺、不用煩惱晚餐要吃什麼。

    補給站一開門，群英堂立刻變身「晚餐戰場」。每天菜色都不重複，燒肉飯、雞肉飯、焢肉飯、烤雞腿飯、米糕、鍋貼輪流上桌，副餐還有蔥肉餅、刈包、肉夾饃、茶葉蛋，外加玉米濃湯、菜頭湯、紫菜湯、魚丸湯暖胃助攻。今年考生私下流傳的「食力榜」依舊沒意外，燒肉飯、雞肉飯、蔥肉餅穩坐前3名，焢肉飯和烤雞飯緊追在後，被笑稱是「補腦五虎將」。

    不只吃得飽，還吃得有節慶感。冬至前夕端上紅豆湯圓，平安夜直接送披薩，新年前夕甚至加碼烤全雞，讓學生一邊背公式，一邊驚歎「這不是在補習，是在進補」。合作店家也全是府城老字號，小南米糕、永樂燒肉飯、老周燒肉飯、草包生煎包、鄭記蔥肉餅、轉運刈包通通到齊，讀書壓力再大，吃到台南味也會瞬間回血。

    南一中校長廖財固表示，「活力補給站」自2020年開辦，最早只是想讓學生課後有點心補充體力，沒想到學生回饋熱烈，乾脆升級成完整晚餐，省下外出排隊時間，也讓晚自習效率更好。

    這個「餵飽再讀書」的點子，也獲得家長會全力相挺。報名人數從最初300多人，靠著學長學弟「食好鬥相報」，今年成長到約480人，補給站一路開到1月14日。不少畢業校友還開玩笑說，最懷念的不是模擬考，而是那段「晚餐比段考還準時」的日子。

    1個月餐費破百萬元，家長會不只出錢，還親自排班到場服務，連校友王金平院長都親自到場為學弟妹加油。有家長笑說，看孩子們吃得開心、還主動說謝謝，其實比考上哪間大學都療癒。家長會長許世烜也表示，考前能和同儕一起吃飯、聊天，這份溫暖，會成為學生一輩子的回憶。

    除了顧肚子，學校也顧身心。考前有家長會顧問團副團長朱恩立率中醫團隊義診，幫學生對付失眠、焦慮與肩頸痠痛，各科老師夜間留校即時解題，陪學生一路拚到最後一刻。

    台南一中「活力補給站」為考生做後盾。（台南一中提供）

    台南一中「活力補給站」為考生做後盾。（台南一中提供）

    「活力補給站」提供考生飽足能量。（台南一中提供）

    「活力補給站」提供考生飽足能量。（台南一中提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播