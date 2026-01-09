不怕你吃只怕你餓！南一中花百萬開補給站 免費晚餐拚學測

台南一中開設學測「活力補給站」，家長會全力支援，晚餐加碼烤雞。（台南一中提供）

不怕你吃，只怕你餓！台南一中連續多年在學測前1個月開設「活力補給站」，直接把考生照顧到胃。學校提供安心留校晚自習空間，還天天送上免費晚餐，經費破百萬元，讓高三生專心衝刺、不用煩惱晚餐要吃什麼。

補給站一開門，群英堂立刻變身「晚餐戰場」。每天菜色都不重複，燒肉飯、雞肉飯、焢肉飯、烤雞腿飯、米糕、鍋貼輪流上桌，副餐還有蔥肉餅、刈包、肉夾饃、茶葉蛋，外加玉米濃湯、菜頭湯、紫菜湯、魚丸湯暖胃助攻。今年考生私下流傳的「食力榜」依舊沒意外，燒肉飯、雞肉飯、蔥肉餅穩坐前3名，焢肉飯和烤雞飯緊追在後，被笑稱是「補腦五虎將」。

請繼續往下閱讀...

不只吃得飽，還吃得有節慶感。冬至前夕端上紅豆湯圓，平安夜直接送披薩，新年前夕甚至加碼烤全雞，讓學生一邊背公式，一邊驚歎「這不是在補習，是在進補」。合作店家也全是府城老字號，小南米糕、永樂燒肉飯、老周燒肉飯、草包生煎包、鄭記蔥肉餅、轉運刈包通通到齊，讀書壓力再大，吃到台南味也會瞬間回血。

南一中校長廖財固表示，「活力補給站」自2020年開辦，最早只是想讓學生課後有點心補充體力，沒想到學生回饋熱烈，乾脆升級成完整晚餐，省下外出排隊時間，也讓晚自習效率更好。

這個「餵飽再讀書」的點子，也獲得家長會全力相挺。報名人數從最初300多人，靠著學長學弟「食好鬥相報」，今年成長到約480人，補給站一路開到1月14日。不少畢業校友還開玩笑說，最懷念的不是模擬考，而是那段「晚餐比段考還準時」的日子。

1個月餐費破百萬元，家長會不只出錢，還親自排班到場服務，連校友王金平院長都親自到場為學弟妹加油。有家長笑說，看孩子們吃得開心、還主動說謝謝，其實比考上哪間大學都療癒。家長會長許世烜也表示，考前能和同儕一起吃飯、聊天，這份溫暖，會成為學生一輩子的回憶。

除了顧肚子，學校也顧身心。考前有家長會顧問團副團長朱恩立率中醫團隊義診，幫學生對付失眠、焦慮與肩頸痠痛，各科老師夜間留校即時解題，陪學生一路拚到最後一刻。

台南一中「活力補給站」為考生做後盾。（台南一中提供）

「活力補給站」提供考生飽足能量。（台南一中提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法