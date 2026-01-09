為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台南首度紀錄！極罕見遺鷗現身將軍濕地 繁殖地來自中亞

    2026/01/09 08:24 記者蔡文居／台南報導
    台南軍鹽記錄到一隻極為罕見的迷鳥遺鷗。（鳥友林坤慧提供）

    台南軍鹽記錄到一隻極為罕見的迷鳥遺鷗。（鳥友林坤慧提供）

    台南鳥會長期認養的將軍鹽田日前記錄到一隻極為罕見的鳥種—遺鷗（Relict Gull），為該地區首度紀錄物種，目前在國際自然保育聯盟紅色名錄中列為易危等級，屬於國際關注的保育類鳥種。台南鳥會表示，這也是台灣第5筆紀錄，十分珍貴。

    台南鳥會指出，這隻遺鷗是由台南鳥會鳥友林坤慧於1月7日帶領完賞鳥活動後所發現，當時林坤慧正在鹽田旁尋找諾氏鷸的蹤跡，卻在一群紅嘴鷗之中發現外型明顯不同的個體，進一步以望遠鏡與拍照比對後，確認為台灣極為罕見的遺鷗。

    台南鳥會表示，遺鷗在台灣屬於迷鳥，全球族群數量稀少，主要繁殖於中亞鹽湖地區，非固定遷徙來台物種。本次個體推測可能與日前出現在彰化永興魚塭區的遺鷗為同一隻，因近期寒流南下影響活動範圍與移動路線，意外飛抵台南沿海濕地。目前台灣的遺鷗紀錄僅有4筆，分別為2013年金門浯江溪口、2016年宜蘭蘭陽溪口、2024年屏東大鵬灣及高屏溪口、以及2025年彰化永興魚塭區，此次將軍鹽田的發現為第5筆紀錄。

    台南鳥會表示，從這些紀錄可發現，遺鷗特別偏好大型河口或大面積濕地環境，也突顯將軍鹽田具備足夠規模與良好棲地條件，能吸引國際級稀有水鳥前來停棲。本次遺鷗的發現，讓將軍鹽田再添一筆國際保育類鳥類紀錄，凸顯公民科學與在地守護行動對生態保育的重要性。

    與紅嘴鷗、裡海燕鷗混群的遺鷗（左二）。（鳥友林坤慧提供）

    與紅嘴鷗、裡海燕鷗混群的遺鷗（左二）。（鳥友林坤慧提供）

