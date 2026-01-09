為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    最冷時段還沒結束！ 專家：晚點出門不會那麼冷

    2026/01/09 07:02 即時新聞／綜合報導
    氣象專家林得恩指出，2026年首波寒流達標，但降溫最明顯時段預計將落在今晚至明晨。（資料照）

    首次上稿 06:29
    更新時間 07:02

    國立台灣大學大氣科學博士林得恩指出，2026年首波寒流達標，但降溫最明顯時段預計將落在今天晚間至明天清晨；氣象局前局長鄭明典則表示，北台灣非常冷，且氣溫分部無法完全掌握，但晚點出門就不會那麼冷。

    中央氣象署今天（9日）清晨發布低溫特報稱，強烈大陸冷氣團稍減弱，惟輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低。

    林得恩今天在臉書粉專「林老師氣象站」發布貼文稱，持續受強冷空氣南下及輻射冷卻效應雙重影響，台灣各地天氣寒冷，昨天（8日）晚間11時50分台北站氣溫已量測到10.4度，今年首波寒流達標。

    林得恩說，今天清晨各地低溫顯著，統計至今晨4時，平地以新北石碇5.8度最低，台北北投6.1度次之；高山又以南投信義的零下6.7度最低。

    不過林得恩指出，最冷時段可能還沒結束，各國數值模式模擬結果顯示，輻射冷卻效應降溫最明顯的時間將會落在今天晚間至明天清晨。「請特別加強注意保暖、防寒。」

    林得恩補充，2026年首波寒流達標在1月8日，與過去5年逐年首波寒流的日期相比，發生日期較晚，但不是最晚。2022年首波寒流達標於當年2月20日。

    鄭明典也在臉書貼文中表示，北台灣非常冷，「低溫區」和「低雲量區」密切相關，但由於雲量很難預測，所以這樣的氣溫分部，基本上難以完全掌握。鄭明典提醒，「低溫區的朋友請小心，晚點出門就不會那麼冷」。

    氣象局前局長鄭明典指出，「低溫區」和「低雲量區」密切相關，但由於雲量難以預測，所以氣溫分部基本上難以完全掌握。（圖擷自中央氣象署網站）

