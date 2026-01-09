01/09 各報重點新聞一覽

總統賴清德昨出席調查局調查班第62期結業典禮致 詞表示，中國培植幫派成為在台協力者，介入選舉，嚴重威脅我國家與社會安全。（記者叢昌瑾攝）

自由時報

總統：中共培植黑幫為在台協力者 將介入我國每場選舉 威脅國安

法務部調查局昨舉辦調查班第六十二期結業典禮，蒞臨的總統賴清德表示，國家正面對境外敵對勢力嚴峻威脅，中共將介入未來每場選舉，且幫派組織成為中國培植的在台協力者，嚴重威脅我國的國家與社會安全。總統指示調查局長陳白立，同時勉勵一〇八名結業學員，未來一定要做好反統戰、反滲透、反併吞，以及全面性、持續性、主動性掃蕩黑幫，嚴懲嚴辦絕不寬貸。

請繼續往下閱讀...

詳見總統：中共培植黑幫為在台協力者 將介入我國每場選舉 威脅國安。

日防相：中國對台動武不存在任何正當理由 小泉強調台灣議題和平方式解決 非透過武力

面對「美國對委內瑞拉的軍事行動，是否可能成為中國正當化對台灣動武理由」的提問，日本防衛大臣小泉進次郎八日強調，日本一貫立場是期待台灣議題以和平方式解決，中國對台動武「完全不存在任何可被正當化的理由」。

詳見日防相：中國對台動武不存在任何正當理由 小泉強調台灣議題和平方式解決 非透過武力。

海外設數百家紙上公司洗錢 第7波掃蕩太子集團 拘提11人

涉及龐大跨國詐騙與洗錢的太子集團創辦人兼董事長陳志，在柬埔寨落網後遣回中國；我國檢警調則持續掃蕩太子集團在台洗錢等犯罪，昨天兵分十二路發動第七波行動，拘提及約談與該集團合作設立海外紙上公司洗錢的匯致國際商務公司負責人盧冠安，以及太子集團在台核心幹部王昱棠的左右手賴榮駿、助理詹雯卉等十一人，漏夜偵訊中。

詳見海外設數百家紙上公司洗錢 第7波掃蕩太子集團 拘提11人。

聯合報

免費營養午餐 台中高雄跟進 雲林新竹也要做

台北市長蔣萬安六日登高一呼推動免費營養午餐，許多縣市跟進。基隆市前天率先響應，台中市長盧秀燕、高雄市長陳其邁昨天先後跟進，雲林縣長張麗善、新竹市長高虹安昨晚也宣布，將籌措財源推動。對於地方呼籲中央協助，行政院發言人李慧芝說，現行財劃法大幅削弱中央財政，中央政府今年度將舉債三千億元，無餘裕協助地方。

詳見免費營養午餐 台中高雄跟進 雲林新竹也要做。

躋身全球市值第7大…台股延長交易 券商多反對

證交所昨天舉行歲末新春記者會，董事長林修銘提及證交所正在推動兩大制度改革，一是延長股市交易時間，另一個是交割時間從現行的Ｔ+２（Ｔ為交易日）縮短為Ｔ+１。據了解，證交所已對全體券商發出問卷調查意見，據多數券商的回應，對於股市交易時間延長仍投下反對票，但對於交割日改為Ｔ+１，部分券商則投下贊成票。

詳見躋身全球市值第7大…台股延長交易 券商多反對。

中國時報

營養午餐免費 政院嗆不補助

台北市宣布國中小營養午餐全面免費，基隆市、台中市、高雄市陸續跟進，但新北市長侯友宜呼籲中央應有統一性政策，避免縣市落差。行政院則稱，各地營養午餐政策不一，且現行《財劃法》削弱中央財政，中央政府今年預計舉債3000億元，無餘裕協助地方，反呼籲各縣市立委應盡速審議院版《財劃法》。

詳見營養午餐免費 政院嗆不補助。

川普大退群 斷援66國際組織

美國總統川普7日簽署行政令，宣布美國將退出66個國際組織，其中包含《聯合國氣候變化綱要公約》（UNFCCC）等31個聯合國體系內的機構，以及35個非聯合國組織。且美國「大退群」的範圍還可能擴大，美國務卿盧比歐表示，其他國際組織的審查工作仍在進行中。分析指川普政府此舉，代表美國進一步收縮對全球多邊合作的承諾。

詳見川普大退群 斷援66國際組織。

日本防衛大臣小泉進次郎8日強調，中國對台動武「完全不存在任何可被正當化的理由」。（美聯社）

台北地檢署昨指揮警調兵分12路，第7波掃蕩太子集團。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法