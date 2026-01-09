高雄捷運運量成長率前5名車站 3站與台積電有關

高捷油廠國小站運量成長率去年居冠。（記者王榮祥攝）

高雄捷運去年平均日運量逾19萬人次創新高、成長率逾9％；運量成長率前五名車站，成長率都達雙位數，其中3站跟台積電有關，兩站是交通樞紐。

高捷紅、橘兩線全長共44.16公里，設39站，去年日平均運量19萬5千餘人次，超越2019年17萬9千餘人次，創歷史新高，與去年相較成長率逾9％。

高捷進一步彙整成長率前五名車站，依序為R18油廠國小33.2％、R20後勁19.5％、R4高雄機場17.1％、R15生態園區15.2％、R11高雄車站14.1％，成長率都是雙位數。

高捷分析，R18、R20是距離台積電最近的兩站，應該與台積電持續擴廠與人員增加有正相關，R15站周邊有台積電協力廠，加上該區域人口穩定成長，運量成長也算台積電效應。

R4高雄機場與R11高雄車站都屬交通樞紐，運量通常與觀光、通勤族群密切連結，R4高雄機場是前年成長率冠軍、R11高雄車站則是前年成長率第四，去年兩站仍進入成長率前五名，凸顯高雄觀光與通勤運量持續增長。

高捷後勁站位居去年運量成長率第二名。（記者王榮祥攝）

高捷生態園區站原本被列為小站，去年首度擠進運量成長前五名。（記者王榮祥攝）

高捷高雄車站站連續兩年進入運量成長率前五名，圖為高雄站商店街。（記者王榮祥攝）

