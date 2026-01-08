為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    歹年冬!台南紅蔥頭早蔥上市 量減價跌原因曝

    2026/01/08 21:58 記者楊金城／台南報導
    台南紅蔥頭進入產季，阿嬤採收工在寒風低溫中剪收紅蔥頭。（記者楊金城攝）

    台南紅蔥頭進入產季，阿嬤採收工在寒風低溫中剪收紅蔥頭。（記者楊金城攝）

    台南紅蔥頭早蔥採收上市，產量估約減少4成，產地價卻不漲反跌，1台斤不到20元，遠低於去年同期的30至40元，蔥農苦嘆歹年冬。

    農業部次長胡忠一、農糧署署長姚士源今（8日）下午3點多到七股三股里龍德宮與100多位蔥農面對面座談，承諾輔導農會等農民團體進場收購，收購價格一定在每台斤20元以上，並提供有機質肥料等資材補助蔥農。

    全國紅蔥頭種植面積約1200公頃，台南市占85%全國第一、其次為雲林縣（10%）及嘉義縣（4%）。台南主要產區在安南、七股、北門及學甲，農曆年前是早紅蔥頭早蔥採收季，年後採收的是晚蔥，目前學甲、七股區紅蔥頭早蔥已開始採收。

    七股黃姓、陳姓農民說，紅蔥頭早蔥正常產量約每分地2000多台斤，去年晚蔥甚至大豐收，今年紅蔥頭早蔥在去年入秋後的種植期因炎熱少雨，導致產量減少3至4成，價格也慘跌。學甲陳姓、北門曾姓蔥農也抱怨說紅蔥頭量減、價格反而下跌，盤商收購意願不高。

    立委郭國文邀集農業部官員到七股直接和蔥農面對面座談，爭取保障蔥農收益；農糧署分析說，台南紅蔥頭早蔥雖然產量銳減，但因盤商尚有去年期庫存的紅蔥頭還未銷售完，導致盤商採購本年期紅蔥頭的意願低，且清查去年1-11月進口1241公噸紅蔥頭，較2024年進口4040公噸，減少69%，評估也無農民反映進口量影響價格情形。

    胡忠一承諾，農糧署立即啟動因應措施，將商請農民團體進場收購紅蔥頭早蔥，收購價維持每台斤20元以上，並提供農民有機質肥料等資材補助，降低種植成本、穩定收益。

    阿嬤採收工在寒風低溫中剪收紅蔥頭。（記者楊金城攝）

    阿嬤採收工在寒風低溫中剪收紅蔥頭。（記者楊金城攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播