野生動物請小心! 金門「金龜」警示牌怪怪的 民眾笑稱:給駕駛看嗎?

金門縣政府設置原生種保育物種「金龜」的警示牌，警示牌用詞「野生動物請小心」引發議論。（記者吳正庭攝）

金門縣政府保護野生動物，去年底陸續在東半島道路，設置以金門原生種保育動物「金龜」為主的「野生動物請小心」警示牌；有眼尖車主發現不解，告示牌是要車主減速慢行？還是提醒「野生動物」小心？所幸大部分駕駛人知道縣府用意，多是莞爾一笑。

駕駛人說，縣府設置「野生動物請小心」警示牌，乍看不奇怪，應該是提醒「有野生動物，請小心」，但因主詞置前，又沒有標點符號，有可能會錯意，變成要「野生動物」、「請小心」，笑稱這塊牌究竟是給駕駛人看？還是給野生動物看？或者改成「野生動物出沒請小心」也可。對此，縣府表示，製作過程太專注在「金龜」部分，將來會再注意。

縣府產業發展處表示，金門近年工程案多，為免相關擾動造成保育類動物金龜路殺，陸續在金龜較多族群的高陽路、環島東路設「野生動物請小心」警示牌，提醒用路人，尤其是外來觀光客注意，經過該地段要減速慢行，減少金龜遭路殺。

金門縣野生動物救援暨保育協會總幹事陳鳳華說，近3年救傷站收容近15隻金龜，主要是民眾發現通報，救傷原因以「誤拾」居多；這些救傷的金龜，經過檢視通常沒有明顯外傷且行動能力不錯，民眾若遇此類情形，可將金龜移至附近適合的水域邊坡，不需送救傷站。

金門再生魚坊負責人陳光耀說，金龜是台灣第2級保育類物種，在台灣本島已很少發現蹤跡，金門還有穩定族群。他說，金門曾因走私、棄養出現巴西龜、斑龜等外來種烏龜，與金門原生種金龜爭地、雜交，威脅金龜生態；再生魚坊近七年每年移除外來種烏龜超過500隻，已見成效。

縣府多年前針對保育類指標動物水獺，以「熊出沒」概念，做了20面全國首見的「水獺出沒、請小心」警示牌，效果不錯。

金門原生種金龜是台灣第2級保育類物種，這幾年在台灣本島已很少發現蹤跡，只有金門還有穩定族群。（記者吳正庭攝）

金門有全國首見的「水獺出沒、請小心」警示牌，效果不錯。（記者吳正庭攝）

