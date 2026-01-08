為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    更生保護會募4千雙鞋 助更生家庭踏出穩健的腳步

    2026/01/08 21:20 記者陳建志／台中報導
    台灣更生保護會台中分會今天舉辦「穿上希望的鞋」捐贈儀式，法務部長鄭銘謙（左2）、台灣更生保護會董事長張斗輝（左3）、台中分會主委廖學從（左1）都出席。（記者陳建志攝）

    台灣更生保護會台中分會今天舉辦「穿上希望的鞋」捐贈儀式，法務部長鄭銘謙（左2）、台灣更生保護會董事長張斗輝（左3）、台中分會主委廖學從（左1）都出席。（記者陳建志攝）

    財團法人台灣更生保護會台中分會因曾發現，甫出監的更生朋友沒錢買鞋子，腳上僅穿著簡單的藍白拖，因此向善心企業募集4000雙知名品牌鞋子，幫助更生人踏出復歸社會的第一步，今年更擴大愛心觸角，關懷更生人家庭，今天舉辦「穿上希望的鞋，讓愛傳遞不妥協」捐贈儀式，因涉及詐騙案服刑的更生人「小琪」帶著兒子現身表示感謝。

    法務部長鄭銘謙表示，之前透過「一雙鞋．走正路」計畫，將社會的愛心與祝福，送到即將出監的受刑人手中，今年延續這份善意，將鞋子親自送到清寒更生家庭的手中，讓關懷不只停留在出監的那一刻，而是真正走進家庭、走進生活，讓一雙看似平凡合腳的鞋，成為走向生活的重要起點。

    台灣更生保護會董事長張斗輝表示，感謝台中分會廖學從主委發起，並由知名品牌鞋廠蕭瑞芬董事長響應捐贈愛心運動鞋，支持服務更生人及其家屬，讓更生家庭在農曆年前，能換上新鞋，象徵著「傳承希望」與「守護家庭」。

    台灣更生保護會台中分會主委廖學從表示，今年將把鞋子分送84個更生家庭，強調家庭的穩定是更生人重返社會最堅實的後盾，而這雙鞋不只是一雙鞋，代表的是一份「家庭支持」的承諾，當家庭結構穩固，復歸的路自然不會走歪，因為有愛他的家人在等他。

    更生人「小琪」今天也現身分享自身復歸歷程，強調當初因誤信網路兼職工作而涉入詐騙案件，服刑後重返社會，面對健康狀況不佳、家庭照顧與經濟壓力等多重挑戰，感謝更生保護會提供的家庭支持服務與定期關懷，並說先生從事送貨工作，鞋子早已磨損嚴重，兒子的鞋子也已經破損，這次在過年前送全家新鞋，真的很開心和感謝。

