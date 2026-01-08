台中大坑知名潤餅攤被爆 打烊後鍋具佈滿菜渣、野貓覓食 食安處要查了

台中大坑九號步道旁一間刈包、潤餅攤，被民眾目擊拍下打烊後未妥善收拾，鍋具佈滿菜渣。（翻攝自threads）

台中大坑九號步道旁一間刈包、潤餅攤，Google評價4.7顆星，卻被民眾目擊打烊後未妥善收拾，鍋具佈滿菜渣、散發餿水味還引來野貓覓食，引發食安疑慮。對此，台中食安處表示，將派員前往稽查，若查獲不符合食品良好衛生規範準則情形，限期改善仍未改善者，將依食安法開罰6萬到2億元。

民眾爬大坑路過該潤餅攤，招牌寫著「潤餅、香腸、網路推薦」，吸引不少山友光顧，打烊期間卻被爆未妥善收拾，透過玻璃可見未清洗的碗盤及殘留菜渣的鍋具，散發異味，網友拍下影片，在threads貼文「真的好恐怖，打死我都不會在這裡買東西吃！」難道下班跨年到現在還沒收拾。

影像曝光後，有網友留言，週末上下山經過該攤販，先生本來想買來當中餐，看到店裡的環境覺得很可怕，備料台差不多就是那樣，就沒了食慾，打退堂鼓；也有網友說，老闆娘來不及收拾。

食安處表示，民眾反映大坑某步道潤餅業者環境衛生疑慮一案，已完成錄案，考量該業者以假日營業為主，將於實際營業時段派員前往現場稽查。

食安處指出，若稽查過程中查獲業者有不符合食品良好衛生規範準則情形，將依法責令限期改善；屆期複查仍未改善者，將依《食品安全衛生管理法》處以新台幣6萬元到2億元罰鍰。

食安處也提醒，民眾如發現餐飲業者有衛生管理疑慮，可檢具相關照片、影片等事證，透過台中市政府陳情整合平台反映，食安處接獲通報後將依規查處，共同維護市民飲食安全。

台中大坑九號步道旁一間刈包、潤餅攤，被民眾目擊拍下打烊後攤子未清洗的碗盤，及殘留菜渣的鍋具。（翻攝自threads）

台中大坑九號步道旁這間潤餅攤，Google評價4.7顆星，被民眾目擊打烊後攤子骯髒、鍋盤殘留剩菜未清。（翻攝自threads）

